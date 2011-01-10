-"ADALET BAKANI YARGIYI TÖHMET ALTINDA BIRAKTI" ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Danıştay Başkanı Mustafa Birden, ''Sayın Adalet Bakanı yargıyı bu lafla töhmet altında bıraktı. Ve beni de çok üzen olmaması gereken bir laf. Bence sayın Adalet Bakanı derhal çıkıp bu konuda 'amacım budur yargıyı töhmet altında bırakmak istemedim' şeklinde bir beyanla özür dilemesi gerekir'' dedi. Birden, makamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ''Bu hükümete yüksek yargıya adam aldırmamak lazım'' sözlerinin Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Mustafa Balbay'ın günlüklerinde yer aldığı şeklindeki iddiaları değerlendirirken ''Bundan sonra Danıştayda içtihatlar değişiyor'' dediğini söyledi. Adalet Bakanı Ergin'in ''Hakim ve savcı alımlarını Danıştayın durdurduğu'' yönündeki sözlerinin de hatırlatan Birden, ''Danıştay bu davaların hukuka uygunluk denetimini yerine getirirken bunun hakim ve savcı alımlarının durdurulmasını engellemek olarak nitelemek ve bunu yargının bugün içinde bulunduğu sorunlara gerekçe olarak göstermek hatta bu konuda Yargıçlar ve Savcılar Birliği ile Danıştay mensupları arasında bir ilişki kurularak yargı sürecine etki edildiği hissini uyandıran açıklamaları yapmak bizi çok üzüyor. Özellikle sayın Adalet Bakanının o günlükten geçen bazı ibareler nedeniyle bundan sonra 'Danıştayda bazı içtihatler değişti' şeklinde cümlesi oldu. Sayın Bakan Danıştayı niye böyle yapıyor anlamıyorum. Danıştayda yaklaşık onun yaşı kadar hizmet veren insanlarla bu kararlar veriliyor. En aşağı 30 yıl, 40-45 yıldır insanlar burada çalışıyor. Sayın Adalet Bakanı yargıyı bu lafla töhmet altında bıraktı. Ve beni de çok üzen olmaması gereken bir laf. Bu sözlerini kabul etmem mümkün değil. Bence sayın Adalet Bakanı derhal çıkıp bu konuda 'amacım budur yargıyı töhmet altında bırakmak istemedim' şeklinde bir beyanla özür dilemesi gerekir.'' Birden, Danıştaya yeni daireler kurulmasının da çözüm olmayacağını, bazı işlerin Danıştaya gelmeden bölge idare mahkemelerinde kesinleştirilmesinin sağlanması gerektiğini de söyledi.