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Dünya

"ADADAKİ SALDIRIDAN SONRA BİR KAYIP VAR" OSLO (A.A)

27 Temmuz 2011 18:08

-"ADADAKİ SALDIRIDAN SONRA BİR KAYIP VAR" OSLO (A.A) - 27.07.2011 - Norveç'in Ütoya adasındaki saldırıdan sonra sadece bir kişinin kayıp olduğu iddia edildi. TV2 televizyonu, katliamdan sonra, daha önce açıklananın aksine, 5 değil, bir kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Oslo polis sözcüsü Sturla Henriksboe, polisin sadece ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verdiğini, kayıp sayısını açıklamadığını belirtti. Henriksboe, "TV2'nin bir kişinin kayıp olduğuna ilişkin bilgiyi nereden edindiğini bilmediğini, bu bilgiyi ne doğrulabileceğini ne de yalanlayabileceğini" söyledi. Başkent Oslo'ya yaklaşık 40 km uzaklıktaki Ütoya adasında Anders Behring Breivik'in düzenlediği silahlı saldırıda 76 kişi öldü. Norveç'in İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en feci katliamdan sonra polis, pazar günü, 4 ya da 5 kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı. Polis, daha sonra sadece ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermişti.

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