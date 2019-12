-"Açılışı biz yapmalıydık, kapanışı değil'' İSTANBUL (A.A) - 12.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Orduspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, sezonun kapanış maçını değil, açılış maçını sarı-lacivertli ekibin yapması gerektiğini söyledi. Aykut Kocaman, Lig TV'ye yaptığı açıklamada, futbolda yaşanan gelişmeler nedeniyle, uzun bir hazırlık dönemi geçirmek durumunda kaldıklarını belirtti. Bu sezon futbolda ''alışık olunmayan'' şeylerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Kocaman, şöyle konuştu: ''Antrenmanlara 1 Temmuz'da başladık. 12 Eylül Pazartesi günü ilk maçımıza çıkacağız. 2,5 ay süren bir antrenman dönemi oldu. Her şeyiyle, baştan sona alışık olmadığımız durum. Hazırlandık, hazırlandık, tam iyi olduğumuz dönemde, tekrar başa döndük. Tekrar hazırlandık. Yarın bir aksilik olmazsa maçımızı oynayacağız. Yaşamadığımız şeyleri yaşadık, futbol takımımızla birlikte. Görmediğimiz şeyleri gördük. Olağan dışı şeyler oldu ama yine de hayat tüm hızıyla, gerçekçiliğiyle devam ediyor. Futbol da tüm hızı ve gerçekçiliğiyle devam ediyor. 'Yarın neler olacak, nasıl bir takımla çıkacağız, nasıl bir takımla karşılaşacağız?' ben de açıkçası merak ediyorum. Her türlü hazırlığımızı yaptık.'' Takımda, Emre, Gökhan ve Serdar'ın ardından Orhan'ın da sakatlanmasının kötü bir sürpriz olduğunu belirten Kocaman, ''Orduspor maçı için kafamızda 3 oyuncumuz da yoktu. Benim için sürpriz Orhan'ın sakatlığı oldu. Orhan'ın sakatlığı olmasaydı, şikayet edecek bir durum yoktu ama bu da çok önemli değil. Orhan olmadan kendi içimizde problemi çözerek sahaya çıkacağız'' dedi. Kocaman, takımda alternatiflerin azalmasının her antrenörün dezavantajına olduğunu kaydetti. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın haftayı puan kayıplarıyla kapamalarının kendilerini ekstra motive edip etmediğinin sorulması üzerine Kocaman, şunları söyledi: ''Ekstra motivasyon oldu mu, olmadı mı? Ekstra motivasyon, mutlaka olacaktır. Ancak ligin daha çok başı. Bir serzenişimi dile getirmek istiyorum; Sezonun açılış maçında biz oynamalıydık. Bence bu bir hata. Olmamalıydı. Fenerbahçe kapanış maçında değil açılış maçında oynamalıydı. İkincisi rakiplerimizin ilk hafta puan kayıpları yapması, bizim motivasyonumuzu üste çekecektir. Tüm yaşananlar ve alınan sonuçlardan sonra, sürekli bu duyguyla yaşama şansımız çok mümkün değil. Bizi geçen sezonun ikinci yarısından sonra yükselten değerleri tekrar yakalamak, bugün rakiplerimizin kaybettiği puanlardan daha önemli. Önce bu değerleri yeniden yakalamak için çaba göstereceğiz sonra da rakiplerimizle bir şekilde uğraşmaya başlayacağız.'' Aykut Kocaman, yeni transferler Henri Bienvenu ve Reto Ziegler'in hazır olup olmadıklarına ilişkin soruyu ise, ''Yeni transferlerimizin tümü hazır. Yarın 2'si sahada olacak. Ancak hepsi hazır durumda'' dedi. Taraftarların Fenerbahçe'nin yaşadığı zorlu süreçte kulübü sahiplendiğini ve seyircisiz yapacakları Orduspor maçı öncesinde de bunun bir örneğinin sergileneceğini kaydeden Kocaman, ''Biz onların gücünü arkamıza alarak sahaya çıkacağız. Sahada olmayacaklar ama onların gücünü hep hissedeceğiz. Son 3 Temmuz'dan beri önemli bir güç olduklarını hep, hem bana hem sporcu arkadaşlarıma hissettirdiler'' diye konuştu. Orduspor'un uzun yıllar sonra Spor Toto Süper Lig'e beklenmedik şekilde sürpriz yaparak geldiğini dile getiren Kocaman, ''Rakibimizin muazzam bir iştahla oynayacağını tahmin ediyorum. Bu bizim için dezavantaj. Ayrıca önemli sayıda ve önemli, bireysel kalitesi yüksek oyuncular aldılar. Rakibe oynama şansı verirsek istedikleri gibi sahada at koşturabilirler. Bizi özellikle geçen yıl şampiyon yapan en büyük değerlerden birisi, yüksek takım savunması ve yardımlaşma duygusuydu. Bu duyguları katbekat artırırsak, doğal olarak oyuncu kalitemiz ve oturmuş kadromuzla öne çıkarız'' dedi. Kocaman, ligin tüm futbol ailesi için hayırlı olmasını da diledi. Futbolun dünyanın en güzel oyunlarından biri olduğunu belirten Kocaman, ''Umarım hep beraber futbol niteliklerine uygun bir lig geçiririz'' şeklinde konuştu. Aykut Kocaman'ın yardımcılarından İsmail Kartal, takımın geçen yılın ikinci yarısından itibaren yakaladığı çıkışı sürdürdüğünü söyledi. Fahrudin Ömeroviç ise son yaşanan olaylara takımda herkesin iyi bir futbolla yanıt vermek istediğini ve takımın motivasyonunun üst düzeyde olduğunu ifade etti.