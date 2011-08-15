-"ACİL MÜDAHALE GEREKTİREN SAĞLIK SORUNU YOK" İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım'ın, acil müdahale gerektiren bir sağlık sorununun bulunmadığı, yarın yada çarşamba günü taburcu edileceği bildirildi. Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Turgut, Fenerbahçe Spor kulübü Başkanının sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Yıldırım'ın değiştirilen diyabet ilaçlarına olumlu cevap verdiğini ve şekerinin düzene girdiğini belirten Turgut, şeker rahatsızlığı açısından Aziz Yıldırım'ın beslenmesinin de önemli olduğunu, hastanede başlatılan diyet programının cezaevinde sürdürülmesi için gerekli yerlere yazı yazdıklarını söyledi. Başhekim Turgut, şuan için acil müdahale gerektiren bir sağlık sorunu bulunmayan Yıldırım'ın bazı tetkiklerin tamamlanmasının ardından yarın ya da Çarşamba günü taburcu edilmesinin planlandığını bildirdi.