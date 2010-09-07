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Ekonomi

"AB'DE EKONOMİK TOPARLANMA HIZLANIYOR" STRASBOURG (A.A)

07 Eylül 2010 15:42

-"AB'DE EKONOMİK TOPARLANMA HIZLANIYOR" STRASBOURG (A.A) - 07.09.2010 - Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, ''AB'de ekonomik toplanmanın hızlandığını'' söyledi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Barroso, AB'deki ekonomik büyüme hızını beklenenden daha fazla olacağı tahmininde bulundu. Barroso, AB içinde yapısal reformların önümüzdeki 12 ay içinde hızlandırılması çağrısı yaptı ve birlik üyelerinin dayanışma içinde olmasını istedi. Barroso, ''AB, 27 farklı ulusal çözümden oluşmadığını göstermeli, ya hep birlikte yüzeceğiz, ya da ayrı ayrı batacağız''dedi. AB Komisyonu Başkanı, hükümetleri daha sıkı para ve mali denetim konusunda istekli gördüğünü ifade etti. AB Komisyonu'nun para piyasalarındaki spekülatörlere karşı önlem alma hazırlığı içinde olduğunu kaydeden Barroso, bu konudaki önerilerini ay sonuna kadar sunacaklarını ifade etti. Barroso, özellikle kredi borçları faizleri takaslarında suiistimalde bulunanlarla ilgili daha etkili önlemleri ortaya koyacakları sözünü verdi. AB Komisyonu Başkanı, AB'de işsizlik sorunun hala çok büyük olduğunu uyarasında bulundu. 

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