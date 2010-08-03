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Ekonomi

"ABD'DE İŞSİZLİK BİRKAÇ AY İÇİNDE YÜKSELEBİLİR" WASHINGTON (A.A)

03 Ağustos 2010 17:58

-"ABD'DE İŞSİZLİK BİRKAÇ AY İÇİNDE YÜKSELEBİLİR" WASHINGTON (A.A) - 03.08.2010 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ''Ülkede işsizliğin birkaç ay içinde yükselmesi olası, ancak ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor'' dedi. ABC Televizyonunda ''Günaydın Amerika'' programına katılan Geithner, ABD Başkanı Barack Obama istediği sürece görevine devam edeceğini söyledi. Bakan Geithner, ülkede işsizliğin birkaç ay içinde yükselmesinin olası olduğunu belirtti, ancak ekonominin yavaş yavaş toparlandığını da vurguladı.

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