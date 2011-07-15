-"ABD TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ KONUMDA" WASHINGTON (A.A) - 15.07.2011 - Amerikalı üst düzey bir yetkili, Türkiye ile ABD arasında geçen yıl bazı konularda görüş ayrılıklarının yaşanmasına karşın, iki ülke ilişkilerinde önemli ilerlemeler katedildiğini ve ilişkilerin şu anda birçok alanda çok güçlü bir konumda olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı Türkiye'ye götüren uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan yetkili, Clinton'ın, Türkiye'yi ziyareti sırasında Libya Temas Grubu toplantısının yanı sıra bazı ikili temaslarda da bulunacağına dikkati çekerek, Türkiye'nin, ABD'nin küresel konularda diyalog kurduğu gerçek bir ortak, NATO'nun bir üyesi ve Ortadoğu, Kafkaslar, Afganistan, enerji konusu, terörle mücadele gibi alanlarda kilit bir oyuncu olduğunu ifade etti. Clinton'ın ziyaretinin tüm bu küresel gündem üzerinde görüşmelerde bulunmak ve ortak çıkarlar temelinde ilerleme sağlamak açısından fırsat teşkil edeceğini belirten yetkili, iki ülkenin, "çok derin ve yoğun" bir ilişki içerisinde olduğuna ve hem Clinton'ın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile hem de ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenli görüşmeler yaptıklarına değindi. Yetkili, Türk-Amerikan ilişkilerine dair şunları kaydetti: "Bir yıl önce, yine Türkiye ile çok yoğun bir ilişkiye sahiptik, ama İran gibi bazı kritik konularda görüş ayrılıklarımız vardı. Ancak ilişkiler şu anda çok güçlü bir konumda ve önemli ilerlemeler sağladık. Bunun, aramızda kurduğumuz yoğun diyaloğun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Görüş ayrılıklarının aramıza girmesine izin vermek yerine, diyaloğumuzu daha da artırdık. Görüş ayrılıklarımızla yüzleştik ve bunların üzerinde konuştuk. Aramızdaki işbirliğini yoğunlaştırma gayreti içerisinde olduk". Clinton'ın Türkiye'deki ikili temasları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edileceğini ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşme yapacağını kaydeden yetkili, Bakan Clinton'ın TBMM'deki muhalefet partileriyle de bir araya geleceğini, ayrıca Fener Rum Patiği Bartholomeos ile görüşeceğini bildirdi. -CLINTON'IN GÖRÜŞMELERİNDE ELE ALINACAK KONULAR- Clinton'ın Türkiye'deki görüşmelerinin gündemiyle ilgili de bilgiler veren yetkili, Libya konusunun haliyle masaya yatırılacağını, görüşmelerin önemli bir gündem maddesinin ise Suriye olacağını aktardı. Suriye konusunun Türkiye için olduğu kadar ABD için de çok önemli bir konu olduğuna işaret eden yetkili, bu konuda Türk yetkililerle yakın temas halinde olduklarını belirtti. Yetkili, Türkiye'nin Suriye ile uzun bir sınırı paylaştığına ve şu anda Türkiye'de 9 bini aşkın Suriyeli sığınmacının bulunduğuna dikkati çekti. "Türkiye, Suriye yönetimine reformlar için baskı yapmada bize katılıyor" diyen yetkili, gerek Libya gerekse Suriye konusunda Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinin "mükemmel" düzeyde olduğunu ifade etti. Yetkili, Clinton'ın Türkiye temaslarında Afganistan ve İran konularının da konuşulacağını kaydederek, "Herkesin bildiği gibi, İran konusunda, Tahran Deklarasyonu ve Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki yaptırım oylamasında kullandığı oyla alakalı olarak bazı görüş ayrılıklarımız oldu, ancak şu nokta bizim açımızdan çok net; Türkiye, İran'da nükleer silahlanmanın önlenmesi hedefimizi paylaşıyor ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1929 sayılı kararını uyguluyor. (Clinton ve Türk muhatapları) Türkiye'nin de bir toplantısına ev sahipliği yaptığı P5+1 sürecinin nasıl ilerletebileceği hakkında konuşacaklar" dedi. Görüşmelerde Irak, Kafkaslar, Ermenistan, Yunanistan, Kıbrıs, Balkanlar ve Türkiye'deki iç gelişmeler gibi konuların da gündeme geleceğini anlatan yetkili, Türkiye ile ekonomik alandaki ilişkilere de çok önem verdiklerini ve bu ilişkileri geliştirmek istediklerini kaydetti. -"TÜRKİYE'NİN SURİYE'YE BASKISINI ARTIRDIĞINI GÖRMEK İSTİYORUZ"- Yetkili, Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumuyla ilgili bir soru üzerine, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik baskısını artırdığını görmeyi istediklerini kaydetti. "Türkiye'nin yapmasını arzuladığımız spesifik şeyler var, baskıyı artırmak" diyen yetkili, ABD Başkanı Obama'nın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı uyaran açıklamalarını hatırlattıktan ve ABD'nin, AB ile birlikte Suriye'ye uyguladığı bazı yaptırımlarından bahsettikten sonra şöyle devam etti: "Türkiye, bu konuda bizim ya da Avrupalıların yaptığı kadar ileri gitmedi. Baskı kulvarında ne gibi adımlar atabilecekleri konusunda Türkiye'nin kendi kararlarına saygı duyuyoruz. Diplomatik olarak baskı uyguladılar ve reformların hayata geçirilmesi yönündeki arzu ve beklentilerini Esad'a açıkça dile getirdiler. Suriye ile uzun sınıra sahip ve binlerce Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiş bir ülke olarak, burada durup da Türkiye'ye, ne tip yaptırımlar üzerinde düşünmeleri gerektiğini söylemek istemiyorum. Şunu söyleyebilirim; Suriye yönetimi üzerinde reformlar yapması için baskı oluşturmak gerektiği yönündeki inancımızda bize katılıyorlar" diye konuştu. -"RADAR KONUSU DA KONUŞULACAK"- Yetkili, bir soru üzerine, Clinton'ın Türkiye'deki temasları sırasında, ABD'nin NATO şemsiyesi altında Avrupa'ya kurmak istediği Füze Savunma Sistemi'nin bir parçası olan radarın hangi ülkeye yerleştirileceği konusunda da görüş alışverişinde bulunacağını aktardı. Radarın Güneydoğu Avrupa'da bir yerde konuşlandırılacağını, ancak bu yerin neresi olacağına dair henüz karar alınmadığını ifade eden yetkili, Clinton'ın füze savunma sistemi konusunu Türk yetkililerle konuşacağını, ancak bu konuda Türkiye'de bir anlaşma imzalanmasını beklemediğini belirtti.