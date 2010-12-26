-"ABD, TÜRKİYE İLE İTTİFAKINI TEHLİKEYE ATMAZ" İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA/AmCham) Genel Başkanı Uğur Terzioğlu, ''Ermeni tasarısı meclise gelmez, ABD, Türkiye ile ticaretini ve ittifakını 2011'de de tehlikeye atmaz'' dedi. Terzioğlu, Türkiye ABD ilişkileri açısından 2010 yılını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Türkiye ile ABD ilişkilerinin arasında dönem dönem gergiliğe yol açan Ermeni iddialarına ilişkin tasarının, ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine alınmamasının ardından, tasarının ocak ayında yeni meclisin gündemine de giremeyeceğini, ABD'nin Türkiye ile ticaretini ve ittifakını 2011'de de tehlikeye atmayacağını belirtti. Her zaman olduğu gibi sağduyunun hakim olacağını ifade eden Terzioğlu, tasarının meclis gündemine alınmamasını ''Meclis üyeleri, bunun sadece dış politika ve ulusal güvenlikle ilgili olmadığını, aynı zamanda geniş ticari çıkarların da tehlikeye gireceğini bilmesi bu kararda etkili oldu. Bu konuda Türkiye adına lobi faaliyeti yürüten herkesin büyük katkısı olmuştur'' dedi. Türk-Amerikan ilişkilerinin, tamamen ilgisiz bir konuyla esir alındığına, gereksiz yere vakit ve enerji kayıpları olduğuna işaret eden Terzioğlu, iki ülke arasında 2009'un sonunda temeli atılan ve 2010'da başlayan pozitif gelişmeleri sürdürmeye odaklanmak gerektiğini vurguladı. Uğur Terzioğlu, siyasi ve askeri alanda stratejik ortak olan Türkiye ile Amerika'nın bu noktada ilişkilerinin güçlü, sağlam temellere dayandığını, ticari münasebetler konusunda daha ciddi adımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. -''HENÜZ KULLANILAMAYAN POTANSİYELİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ''- Terzioğlu, şunları kaydetti: ''ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında 8'inci sırada bulunurken, en çok ithalat yaptığı ülkeler içinde de Rusya, Almanya ve Çin'in ardından 4'üncü sırada geliyor. 2008'de Türkiye ABD'ye 4,3 milyar dolarlık ihracat yaparken, 12 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. 2008'de Türkiye'nin ihracatının yüzde 3,3'ü, ithalatının ise 5,9'u ABD ile yapıldı. 2009'da ABD'ye 3 milyar 225 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat ise 8 milyar 568 milyon dolar oldu. 2010 yılının ilk 9 ayında ise ABD'ye 3 milyar 65 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat ise 9 milyar 452 milyon dolar oldu. Bu rakamlarda da görüleceği üzere, ABD ile ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye açısından henüz beklenen düzeyde değildir. Ekonomik ilişkiler için ciddi adımlar atalım ve ticaretimizi dengeleyelim. Bu açıdan, 2010 yılı Türkiye ABD ilişkilerinin seyri açısından oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl oldu. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Hükümetler düzeyinde başlatılan ilişkiler, sivil toplum örgütlerinin gayretli çalışmalarıyla, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırdı. Bu noktada, 'Türkiye-ABD Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi' çok önemli. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğü, 500 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ve 73 milyon nüfusu ile Türkiye, ABD için önemli bir ülkedir. Aynı şekilde, dünyanın en büyük ekonomisi olan ABD'de Türkiye için önemli bir pazardır. ABD ile Türkiye arasında henüz kullanılmayan potansiyeli hareket geçirmeliyiz. Stratejik öncelikleri büyük ölçüde örtüşen Türkiye ve ABD'nin, siyasi ve askeri alandaki işbirliğini ekonomide de hayata geçirmesi ile birlikte, iki ülke arasındaki ilişkiler çok daha güçlü olacaktır. ABD ile ticari ilişkilerin arttırılmasının ABD-Türkiye ittifakını daha da güçlendireceği kanaatindeyim.'' -''TÜRKİYE İLE ABD İKİ YAKIN MÜTTEFİK''- ABD ile Türkiye arasında her şeyden önce 200 yıllık, kimsenin yıpratamayacağı düzeyde kuvvetli ticari ve dostluk bağları olduğunu belirten Terzioğlu, dönem dönem iki ülke arasında özellikle bölgesel sorunlara yaklaşımda bazı farklılıklar ortaya çıksa da, Türkiye ve ABD'nin, aynı değer ve idealleri benimsemiş iki yakın müttefik olduğunu ifade etti. Terzioğlu, ''Son yıllarda çok önemli gelişme kaydeden Türkiye, 2001 sonrasında dünyayı şaşırtacak bir performans sergiledi. Ülkemiz, ABD'li şirketler için Orta Doğu, Doğu Avrupa, Güney Batı Asya ve Kuzey Afrika'da iş yapma konusunda önemli fırsatları yaratacak olan doğal bir müttefiktir. G-20 içinde Çin ile birlikte en hızlı büyüyen 2 ülkeden biri olan Türkiye ile ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin, ABD için önemli olduğu kanaatindeyim. Aynı şekilde ABD pazarı da, Türk şirketleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır'' dedi.