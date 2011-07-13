-"ABD, SURİYE'YE MÜDAHALEYE SON VERSİN" BEYRUT (A.A) - 13.07.2011 - Arap Birliği, ABD'den Suriye'ye müdahale etmeye son vermesini istedi. Suriye'nin başkenti Şam'da gazetecilere açıklamada bulunan Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Elarabi, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın, ''Suriye'nin yeni bir döneme girdiği ve şimdi gerçek reform yolunda ilerlediği'' yönünde kendisine güvence verdiğini belirtti. ABD tarafından dün yapılan, ''Esad'ın Suriye'yi yönetme meşruiyetini kaybettiği'' yolundaki açıklamalara da değinen Elarabi, kimsenin bir ülkenin devlet başkanına meşruiyetini kaybetti demeye hakkının bulunmadığını söyledi. Elarabi, ''Bu mesele sadece o ülkenin halkı tarafından belirlenir'' diye konuştu. Elarabi, Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmed Bin Heli'nin daha önce dile getirdiği, Suriye'nin ''bölgedeki denge ve istikrarın ana unsuru olduğu'' yönündeki açıklamalarının, Arap Birliği'nin bu konudaki tavrını yansıttığını ifade etti.