"ABD, Suriye'den ulusal çıkarları için çekiliyor"

İSTANBUL, (DHA)- ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Dr. Öğretim Üyesi Savaş Biçer, ulusal çıkarların gözetildiğini vurgulayarak, “ABD, ulusal çıkarları söz konusu olduğunda bölgeyi terk edip gidebilir, ki o yüzden çekiliyor, terör örgütünü de bırakabilir” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın sosyal medyadan yayınladığı ‘çekiliyoruz’ mesajıyla, ABD Suriye’den çekilme kararı aldı. Kararı değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğretim Üyesi Savaş Biçer, Fırat’ın doğusunu olayların masada çözüleceği yer olarak adlandırarak, “Bir tarafta Türkiye, Rusya ve İran, diğer tarafta da ABD ve terör örgütü yalnız kalacak. DEAŞ da ortadan kalktığına göre ABD’nin masada çözülecek bu olaya bir şekilde karar vermesi lazım” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KARARLILIĞI BELLİ”

Türkiye’nin uzun zamandır oldukça kararlı hareket ettiğini ifade eden Savaş Biçer, “Çok uzun zamandır bu kararlılıkla devam ediyor ve hazırlık yapıyoruz. Türkiye’nin toprak bütünlüğüne ve güvenliğine tehdit teşkil edecek hiçbir oluşuma müsaade etmeyeceğiz denildi ve bu siyasi irade kararlılığını da gösterdi. Türkiye, Fırat Kalkanı’nda da, Zeytin Dalı’nda da bu kararlılığı gösterdi şimdi de gösteriyor ve açık açık beyan ediyor” dedi.

“MASADA ÇÖZÜLMESİ DIŞINDA BİR SEÇENEK YOK”

ABD’nin bu olayı masada çözmek dışında başka bir seçeneğinin kalmadığının altını çizen Biçer, “ABD ben çekiliyorum dediğinde sadece Trump’ın seçim vaatlerinde de sözünü ettiği bölgeden çekilme gerçekleşmiş olur ama ne ABD, ne de emperyalizm gerçek anlamda bölgeden çekilmez. 500 kişi Amerikan Özel Kuvvetleri terör örgütüyle birlikte kalır. Emperyalizmin çıkarlarını, İngiliz ajanlarıyla birlikte bölgede sürdürmeye devam ederler, bunda bir beis yok. 2 bin Amerikalının ve diplomatik misyonun bölgeyi terk ediyor görünmesi bölgedeki Amerikan çıkarlarının bittiği anlamına gelmez çünkü İran ve İsrail var. Bunu önümüzdeki günlerde de göreceğiz ama Türkiye’nin ABD ile çatışmasına sebep olacak gerekçeler ortadan kalkmış oluyor” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ TSK İLE CEPHE SAVAŞI VEREMEZ”

ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla birlikte, terör örgütünün de bölgeyi terk etmeye başlayabileceğini dile getiren Savaş Biçer, terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile cephe savaşı veremeyeceğini söyledi. Biçer, “Daha önce çukurlar kazdılar, çimentolar döktüler ancak TSK gibi NATO’nun çok önemli bir kuvvetiyle teknolojik olarak kendine yeterli, bağımsız bir silahlı kuvvetle baş edemez. Kararlı ve arkasında siyasi irade olan bir askeri gücün karşısında çok kolay duramazlar. Önemli olan bu çekilmenin nereye kadar gideceğidir. ABD bölgeden giderken bunları donattığı binlerce tırlık malzemeyi, silahı terör örgütüne bırakacak ve bu ciddi bir tehdit olmaya devam edecek” diye konuştu.

ABD’nin sözünden dönebileceği ihtimali olduğunu da söyleyen Biçer, “Şüphelenmek için çok haklı nedenlerimiz var. Ancak, bu kararla bütün olasılıklar masada değerlendirilecek ve ABD ile Türkiye’nin çatışması ortadan kalkmış olacak” dedi.