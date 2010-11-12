-"ABD HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI" BEYRUT (A.A) - 12.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'nin özellikle Lübnan konusundaki tutumunun ABD yönetimini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Clinton, Lübnan'ın Ennahar gazetesine yaptığı açıklamada, "Suriye'nin tutumu, geçen 20 aydır beklentilerimize, umutlarımıza ve uluslararası yükümlülüklerine paralel değil" dedi. Suriye'nin uluslararası kuralların dışında yürüttüğü politikaların bedelini ödediğini ifade eden Clinton, bu durumun da Suriye'nin son 10 yılda bölgedeki ekonomik kalkınmadan faydalanamamasının başlıca nedenini açıkladığını söyledi. Clinton, Suriye ile Ortadoğu barış süreci ve Irak konusunda "faydalı görüşmelerde" bulunulduğunu, ancak bu ülkeyle diyaloğun asla Lübnan aleyhine olmayacağını da belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Clinton, aynı gazeteye verdiği demeçte, Hizbullah'ın, 2005 yılında Lübnan'ın eski başbakanı Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili kurulan Özel Mahkemenin yürüttüğü soruşturmaya engel olamayacağını belirtmiş, Hizbullah'ın gözdağı ve tehditlerine kesinlikle müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulamıştı. ABD, Suriye'yi Hizbullah'a silah sağlamaya devam ederek Lübnan'da istikrasızlık yaratmaya çalışmakla suçluyor.