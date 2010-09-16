-"ABD HALA SURİYE-İSRAİL BARIŞINI DA HEDEFLİYOR" ŞAM (A.A) - 16.09.2010 - ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, Şam'ı ziyaret ederek, Filistin ile İsrail arasında bir barış anlaşması sağlanmasına odaklanan Washington'ın, Suriye ile İsrail arasında da bir barış anlaşmasını hala hedeflediğini söyledi. Mitchell, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bizim Filistin-İsrail sorununu çözme çabamız, İsrail ile Suriye arasındaki barış dahil, kapsamlı barış hedefiyle çelişmiyor'' dedi. İsrail ile Filistin arasında bölgedeki bugün sona eren doğrudan görüşmelere katılan ve Ortadoğu'dan ayrılmaya hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a eşlik eden Mitchell'in, Suriye'ye kısa ziyareti, uluslararası ajanslar tarafından Washington'ın Şam'a verdiği önemin artışının işareti olarak duyuruldu.