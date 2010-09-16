T24 LogoT24 Logo
Dünya

"ABD HALA SURİYE

16 Eylül 2010 23:46

-"ABD HALA SURİYE-İSRAİL BARIŞINI DA HEDEFLİYOR" ŞAM (A.A) - 16.09.2010 - ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi George Mitchell, Şam'ı ziyaret ederek, Filistin ile İsrail arasında bir barış anlaşması sağlanmasına odaklanan Washington'ın, Suriye ile İsrail arasında da bir barış anlaşmasını hala hedeflediğini söyledi. Mitchell, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Bizim Filistin-İsrail sorununu çözme çabamız, İsrail ile Suriye arasındaki barış dahil, kapsamlı barış hedefiyle çelişmiyor'' dedi. İsrail ile Filistin arasında bölgedeki bugün sona eren doğrudan görüşmelere katılan ve Ortadoğu'dan ayrılmaya hazırlanan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a eşlik eden Mitchell'in, Suriye'ye kısa ziyareti, uluslararası ajanslar tarafından Washington'ın Şam'a verdiği önemin artışının işareti olarak duyuruldu.     

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24