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Dünya

"ABD HALA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP" WASHINGTON (A.A) 

20 Nisan 2011 02:40

-"ABD HALA DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİSİNE SAHİP" WASHINGTON (A.A) - 19.04.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın borç sorununun sürdüğünü, ancak ABD'nin hala "dünya çapındaki en büyük ekonomiye" sahip olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, "ABD için borç içeride çözmek için çalıştığımız bir sorun olarak duruyor, ancak biz Amerika'nın hala dünya çapında en büyük ekonomiye sahip olduğuna inanıyoruz" dedi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, kamu borç yükü altındaki ABD'nin devasa bütçe açığını gerekçe göstererek, uzun vadeli kredi notu görünümünü ''durağan''dan ''negatif''e çevirmişti.

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