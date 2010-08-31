-"ABD GÖRÜŞMELERDE DAHA ETKİN OLMALI" RAMALLAH (A.A) - 31.08.2010 - Filistin lideri Mahmud Abbas, bu hafta Washington'da başlayacak İsrail-Filistin doğrudan görüşmelerinde ABD'nin arabulucu olarak daha etkin olmasını istedi. Abbas, Washington'a giderken beraberindeki gazetecilere açıklamasında, iki taraf arasındaki görüşmelerde çıkmaza girildiğinde ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, "iki farklı pozisyon arasında köprü işlevi görebilecek önerilerle" gelmesini beklediğini söyledi. Mahmud Abbas, İsrail Yahudi yerleşim birimleri inşasını yavaşlatma uygulamasını uzatmadığı takdirde görüşmelerden çekilmekte tereddüt etmeyeceğini de kaydetti. Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerinin çoğundaki inşaatlara yönelik 10 aylık moratoryum, 26 Eylülde sona eriyor. Kendi partisi dahil yerleşim yanlısı partilerin ağırlıkta olduğu bir hükümeti yöneten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerleşim birimlerinin inşasının yavaşlatılması uygulamasına devam edeceğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı ancak partisi Likud'a bir barış anlaşmasının mümkün olduğunu söylemişti. ABD Başkanı Barack Obama, Abbas ve Netanyahu'yu yaklaşık 2 yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler için Washington'da ağırlayacak. Obama, bir yıl içinde bir barış anlaşmasına varılması arzusunu dile getirmişti.