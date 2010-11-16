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Dünya

"ABD GELECEKTE MUAZZAM BİR SİBER TEHDİTLE KARŞILAŞACAK"  WASHINGTON (A.A)

16 Kasım 2010 23:49

-"ABD GELECEKTE MUAZZAM BİR SİBER TEHDİTLE KARŞILAŞACAK"  WASHINGTON (A.A) - 16.11.2010 - ABD Savunma Bakanı Robert Gates, ''ülkesinin gelecekte muazzam bir siber tehditle karşı karşıya olacağını, bu saldırı risklerine karşı şemsiye oluşturmak için sivil-asker işbirliği gerektiğini'' söyledi.  Washington'daki bir toplantıda konuşan Gates, ''Gelecekte muazzam bir tehdit olacağını düşünüyorum. Bugün de, ciddi düzeyde bir tehdit sözkonusudur. Bu, hepimizin karşı karşıya bulunduğu bir gerçek'' dedi. Gates, Amerikan silahlı kuvvetlerinin, kendi bilgisayarlı sistemlerini koruma yolunda önemli ilerlemeler sağladığını, ordunun özel sektördeki partnerlerinin de bu şemsiye altına girmesi için çalışma yapıldığını ifade etti.  ABD Savunma Bakanlığı'nın tahminlerine göre, Amerikan bilgisayar ağlarına sızmak için 100'den fazla yabancı istihbarat servisi çaba gösteriyor. Yetkililerin verdikleri bilgilere göre bilgisayar korsanları, dünyanın en büyük kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi'nde var olan bilgilerin toplamının kat kat fazlasını, bir yıl içinde Amerikan kamu kuruluşları, üniversiteleri ve iş çevrelerinden sızdırmayı başarıyor.   

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