-"ABD büyüdüğünde dünya da büyüyecek" NEW YORK (A.A) - 22.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, G-20 ülkelerinin, küresel büyümedeki kırılganlığın üstesinden gelmek için koordineli faaliyet göstermesi gerektiğini söyledi. Beyaz Saray ulusal güvenlik sözcüsü Ben Rhodes'in açıklamasına göre, Fransa, İngiltere ve Japonya liderleriyle ayrı ayrı görüşen Obama, ''G-20'nin biraraya gelmesi ve eşgüdüm içinde faaliyet göstermesine ihtiyaç olduğunun'' altını çizdi. Obama, ''G-20 insanların biraraya gelmesi ve koordineli faaliyet göstermesi için bir forum olmalı'' dedi. ABD Başkanı Obama, eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın adını taşıyan ''Clinton Küresel Girişimi'' toplantısında yaptığı konuşmada da, ''dünyanın en büyük ekonomisinin görünümünü düzeltmenin dünya için iyi olacağını'' belirtti. ABD'nin ekonomik görünümünün tatsız olduğunu, insanların hala 2008 yılındaki finansal krizin ve ekonomik sıkıntılarının yarattığı sorunlarla boğuştuğunu ifade eden Obama, ''Amerika hala dünyadaki en büyük ekonomi; bu yüzden en önemli şey kendi ekonomimizi tekrar harekete geçirdiğimizde küresel ekonomiyi düzeltebiliriz. ABD büyüdüğünde dünya da muhtemelen daha fazla büyüyecek'' diye konuştu. Obama, ''Bütün bunları yapabiliriz, şimdi istihdam yaratabiliriz ve geleceğimize yatırım yapabiliriz ve uzun vadeli borç sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz'' ifadesini kullandı. Bu ay başında Kongre'de açıkladığı 447 milyar dolarlık istihdam programının ABD'nin sorunları için ''sihirli değnek'' olarak planlanmadığını bildiren Obama, ''Plan daha fazla insana istihdam yaratacak, çalışan insanların cebine daha fazla para girecek ve bu plan bizim ekonomi ihtiyaçlarımız için'' dedi. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, ekonomide büyümeyi desteklemek ve borçlanma maliyetlerini düşürmek için 400 milyar dolarlık yeni bir program açıklamıştı.