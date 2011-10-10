-"ABD birlikleri eğitim için Irak'ta kalabilir" BAĞDAT (A.A) - 10.10.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Irak'taki ABD birliklerinin bir kısmının eğitim amacıyla ülkede kalmaya devam edebileceğini belirtti. Maliki, Reuters'a yaptığı açıklamada, ülkede kalacak ABD askerlerinin, mevcut elçilik eğitim misyonuna ya da NATO eğitim birliğine bağlı olarak faaliyetlerini sürdürebileceklerini kaydetti. Irak'taki tüm siyasi partilerin eğitim ihtiyacı konusunda mutabık olduğunu belirten Maliki, Irak ve ABD arasında bu konuda işbirliği için diyalog başlatıldığını, ancak eğitim için kalacak birliklerin yasal dokunulmazlığa sahip olmayacağını ifade etti. Ülkede kalacak ABD askerlerinin sayısının henüz netlik kazanmadığını da kaydeden Maliki, Iraklı yetkililerin eğitim sürecinde 3000'den daha az sayıda ABD askerine ihtiyaç duyulacağını düşündüğünü söyledi. Maliki, eğitim birlikleri konusundaki görüşmelerin Kasım ortalarında sonuçlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Irak'taki askeri operasyonlarına geçen sene son veren ABD'nin, Irak'ta kalan 44.000 askerinin de bu yıl sonu itibariyle ülkeyi terk etmesi ve üsleri Irak güvenlik güçlerine devretmesi planlanıyor. Irak'ta görev yapan ABD askerlerinin adının karıştığı işkence vakaları nedeniyle birliklerin yasal dokunulmazlığının iki ülke arasındaki hassas konuların başında geldiği belirtiliyor. Washington, daha önce yaptığı açıklamada, ABD birliklerine Irak'ta mevcut anlaşma çerçevesinde sağlanan hukuki koruma devam etmedikçe eğitim konusunda anlaşmaya varılamayacağını bildirmişti.