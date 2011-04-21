-"ABD, BAZI PKK'LILARI UYUŞTURUCU KAÇAKÇISI İLAN ETTİ" ANKARA (A.A) - 20.04.2011 - ABD'nin, PKK'nin lider kadrosunda yer alan bazı kişileri "Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan ettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Yabancı Narkotik Çeteleri Belirleme Yasası" çerçevesinde, PKK'nın lider kadrosunda yer alan Cemil Bayık, Duran Kalkan, Remzi Kartal, Sabri Ok ve Adem Uzun'un "Özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan edildiğini bildirdiğini açıkladı. Bakanlık, bu bağlamda bu kişilerin ABD'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına ve ABD vatandaşlarının bu şahıslarla ekonomik veya ticari nitelikli bir işlem yürütmesinin yasaklanmasına karar verildiğinin bildirildiğini duyurdu. Açıklamada, ofisin Murat Karayılan, Ali Rıza Altun ve Zübeyir Aydar'ı da 14 Ekim 2009'da "özel olarak belirlenmiş uyuşturucu kaçakçısı" ilan ettiği hatırlatılarak şöyle denildi: "ABD makamları tarafından atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyoruz. Sözkonusu kararın haklarında iade talebimiz bulunan anılan şahısların yürüttükleri faaliyetlerin gerçek niteliğinin teyidine yardımcı olacağına inanmaktayız. Bu vesileyle bir kısmı hala bir takım yabancı ülkelerde ikamet edip serbestçe seyahat edebilen bu şahıslara ilişkin olarak, terörle mücadele bağlamında ilgili ülkelerin uluslararası yükümlülüklerine yönelik beklentimizi yineleriz."