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Dünya

"Abbas'ın bağımsız devlet arayışı akıllıca değil" WASHINGTON (A.A)

21 Eylül 2011 18:41

-"Abbas'ın bağımsız devlet arayışı akıllıca değil" WASHINGTON (A.A) - 21.09.2011 - ABD'nin BM Büyükelçisi Susan Rice, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın BM Genel Kurulu'nda bağımsız devlet olarak tanınma arayışının "akıllıca olmadığını" iddia etti. Rice, Filistin ve İsrail arasında sınırlar, başkent (Kudüs), emniyet ayrıntıları ve göçmen sorunları üzerinde büyük farklar olduğunu belirterek, Filistin'le İsrail'in doğrudan müzakere etmesi gerektiğini ifade etti. Rice, CBS televizyonundaki konuşmasında, Filistin yönetiminin BM Genel Kurulu'nda gerekli oyları alamayacağını da öne sürdü. Rice, Abbas'ın arayışının riskler getiren ve sonucu olmayan (satrançtaki) "gambit" gibi olduğunu ileri sürdü. BM Güvenlik Konseyi'nin İngiltere, Fransa, Rusya ve  Çin'le birlikte daimi üyesi ABD'nin "bir veto" oyu zaten bir ülkenin BM'de resmi bağımsızlığını "engellemeye yetiyor." Büyükelçi Rice, Başkan Barack Obama yönetiminin, Filistin halkının umudu ve mevcut durum arasında büyük ayrılık bulunmasından kaygılı olduğunu belirtti.

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