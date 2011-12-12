-"AB üyeliği İngiltere için hayatı önemde" LONDRA (A.A) - 12.12.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, AB üyeliğinin ülkesinin çıkarları için hayati önemde olduğunu söyledi. Cameron, geçen haftaki AB zirvesiyle ilgili olarak parlamentoda yapılan münazarada, İngiltere'nin, AB'nin tam üyesi olduğunu, geçen haftaki olayların bu durumda bir değişikliğe yol açmadığını belirterek, ''AB üyeliğimiz ulusal çıkarımız için çok önemli. Ticaret yapan bir ülkeyiz. Ticaret, yatırım ve iş için tek bir pazara bile ihtiyacımız var'' diye konuştu. İngiltere Başbakanı, ''AB'deyiz ve bunu istiyoruz'' dedi. AB üyesi 27 ülkeden İngiltere hariç diğer ülkeler, Avro Bölgesi'nin borç krizinin aşılmasında sıkı bütçe uygulamaları için kendilerine hayati öneme sahip yetkiler sunacak yeni bir anlaşma hazırlanması konusunda cuma günü uzlaşmaya varmıştı. İngiltere Başbakanı David Cameron, yeni anlaşmadaki düzenlemelerden İngiltere'nin finansal hizmetler sektörünü koruyacak imtiyazları elde edemediği için anlaşmaya açıkça ''hayır'' demişti.