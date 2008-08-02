"AB Statüsü çok önemli"

İspanya'nın Villarreal kulübünde oynayan Türk futbolcu Nihat Kahveci, profesyonel Türk sporcuların, tüm AB ülkelerinde AB statüsünde oyuncu olarak tanındığı haberiyle ilgili olarak, ''Türk futbolu açısından çok önemli'' yorumunda bulundu.

İspanyol basınına yazılı açıklama yaparak, ''Avrupa Toplulukları Mahkemesi'nin aldığı bir karar gereği Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Türkiye arasındaki ortaklık anlaşması gerekçe gösterilerek, AB ülkelerinde oynayan profesyonel Türk sporcuların AB statüsünde oyuncu olmalarına tam hak verildiğini'' duyuran avukat Juan de Dios Crespo'nun söylenildiği gibi kendi avukatı olmadığını belirten Nihat, yine de haberin sevindirici olduğunu söyledi.

Nihat, İspanya'da 2004 yılından bu yana AB statüsünde oyuncu olarak oynadığını hatırlatarak, ''İspanyol takımlarında AB dışından sadece 3 futbolcu oynatma hakkı var. Bu da tabii Türk futbolcuları için zorluk. Belki bu kararla Türk futbolcuların önü daha da açılacak ama önemli olan birşey daha var, o da Türk futbolcuların yurt dışında oynamaya karar vermesi ve bunu istemesi'' dedi.

Bu arada yazılı açıklama yapan avukat Juan de Dios Crespo'nun sporcu hukuku davalarına bakan İspanya'daki ünlü bir avukat olduğu ve 2001-2002 sezonunda Nihat Kahveci'nin eski takımı olan Real Sociedad'ın Türk futbolcuya AB statüsü verilmesi yönündeki davayı açan kişi olduğu öğrenildi.

Davayı Avrupa Toplulukları Mahkemesi'ne de taşıdığı ve sürekli takip ettiği belirtilen avukat Crespo'nun, İspanya Profesyonel Futbol Ligi kurumunun ve birçok futbol kulübünün de avukatlığını yaptığı bildirildi.