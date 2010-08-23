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Dünya

"AB PAZARI PAKİSTAN MALLARINA AÇILSIN" BERLİN (A.A)

23 Ağustos 2010 20:34

-"AB PAZARI PAKİSTAN MALLARINA AÇILSIN" BERLİN (A.A) - 23.08.2010 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, insaniyet adına AB pazarının Pakistan mallarına açılmasını istedi. Westerwelle, Berlin'de yaptığı açıklamada, AB pazarının Pakistan mallarına açılmasının bu ülkeye yapılacak uzun vadeli yardımın bir bölümünü oluşturması gerektiğini belirterek, bu konuda AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a bir mektup yazdığını söyledi. Vatandaşlara sel felaketinin vurduğu Pakistan'a yardım etmeleri çağrısında da bulunan Westerwelle, "Bu, ülkedeki siyasi durum ile değil, insanlık ile ilgili bir durum" dedi. Alman hükümetinin insan hakları sorumlusu Markus Löning de, Pakistan'daki 3 günlük incelemelerinden sonra yaptığı açıklamada, yardımların tümünün gerekli yerlere ulaştığını belirterek, bölgede hem BM kuruluşlarının hem de hükümet dışı Alman teşkilatlarının çok profesyonelce çalıştığını ifade etti. Löning, Pakistan'daki sel felaketinin son yıllarda yaşanan birçok felaketin toplamı kadar hasara yol açtığını kaydederek, hızlı bir şekilde yardım yapılması durumunda özellikle çocukların açlıktan ya da salgın hastalıklardan ölmesinin önlenebileceğini sözlerine ekledi.

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