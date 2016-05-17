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Dünya
Deutsche Welle

"AB nükleer enerjiye ağırlık verecek"

Avrupa Birliği'nin nükleer alandaki teknolojik üstünlüğünü korumak için harekete geçtiği bildirildi.

17 Mayıs 2016 13:21


Spiegel Online'da yer alan habere göre AB Komisyonu tarafından nükleer enerjiye ilişkin bir strateji belgesi hazırlandı. Belgede üye ülkelerin nükleer enerji alanında yürüttükleri araştırma-geliştirme faaliyetleri, finansman ve yenilikçi reaktörlerin inşasında daha fazla işbirliği yapmaları istendi.

Strateji belgesi AP'ye sunulacak

AB Komisyonu'nun önümüzdeki yıllarda izleyeceği nükleer enerji politikalarının çizildiği strateji belgesinin bu hafta içinde enerjiden sorumlu komisyon üyelerince onaylandıktan sonra Avrupa Parlamentosu'na sunulacağı belirtildi.

Habere göre AB strateji belgesinde "mini reaktör" olarak tanımlanan nükleer tesislerin inşası da öne çıkarılıyor.

Almanya nükleere veda ediyor

Japonya'da 2011 yılında Fukuşima Nükleer Santrali‘nda yaşanan felaket nedeniyle Almanya'da ise nükleer enerjiye veda kararı almıştı. Almanya'da bu çerçevede şimdiye kadar çok sayıda nükleer santral kapatıldı. 2022 yılına kadar nükleer enerjiye tümüyle son verilmesi öngörülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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