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Dünya

"AB İÇİN ÇALIŞACAĞIM" PRŞTİNE (A.A)

08 Nisan 2011 10:24

-"AB İÇİN ÇALIŞACAĞIM" PRŞTİNE (A.A) - 08.04.2011 - Olağanüstü toplanan Kosova Parlamentosunda cumhurbaşkanı seçilen Atifete Yahyaga, ''Demokratik ve çok etnikli birlik ve beraberlik içinde Arupa Birliği yolunda ilerleyecek bir Kosova'nın için çaba harcayacağım" dedi. Kosova'nın lider partileri PDK, LDK ve AKR'nin ortak adayı olan Atifete Yahyaga, Tuğgeneral rütbeli Kosova Emniyet Müdür Yadımcısı görevindeydi. 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Ksoova'nın üçüncü Cumhurbaşkanı olan Yahyaga, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, demokratik ve çok etnikli birlik ve beraberlik içinde Arupa Birliği yolunda ilerleyecek bir Kosova'nın için çaba harcayacağını söyledi. Ülke olarak bütün hedefleri yerine getireceklerini belirten yeni Cumhurbaşkanı Yahyaga, Anayasa ve yasallara saygının sembolü, birliktelik faktörü, siyasette tarafsız, Kosova çıkarlarının savunucusu, ulus, din, ırk, cinsiyet farkı yapmadan bütün vatandaşların temsilcisi olacağını bildirdi. Kosova vatandaşlarının AB üyeliği hayallerinin ve ABD ile ebedi dostluk  için çaba harcayacaklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Yahyaga, Sırbistan ile sorunların çözümü için çaba harcayacağını ifade etti.

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