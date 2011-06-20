T24 LogoT24 Logo
Dünya

"AB, ETKİSİNİ KAYBETTİ" BRÜKSEL (A.A)

20 Haziran 2011 15:42

-"AB, ETKİSİNİ KAYBETTİ" BRÜKSEL (A.A) - 20.06.2011 - Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Selim Kuneralp AB'nin üyelik konusunu muğlak hale getirerek "Türkiye üzerindeki etki gücünü kaybettiğini" söyledi. EUobserver'a konuşan Kuneralp, seçim zaferinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli önceliğinin "modern ve liberal" bir anayasa olacağını belirterek katılım müzakerelerindeki tıkanıklık nedeniyle bunda AB'nin önemli bir rol oynayamayacağını kaydetti. Kuneralp, "AB Komisyonu'nun tavsiyeleri evrensel kaideleri yansıttığı ölçüde dikkate alınacaktır. İdam cezasının kaldırılması örneğinde olduğu gibi. AB'ye girmek istesen de istemesen de idam cezasını kaldırmak iyi bir şey. Fakat katılım için açık bir perspektif bulunmazken Türkiye'nin mevzuatını dar anlamda AB standartları ile uyumlu hale getirmesi için bir neden yok. Basitçe söylemek gerekirse AB Türkiye üzerindeki etki gücünü kaybetti" dedi. Büyükelçi Kuneralp, Türkiye'de başkanlık sistemi tartışmalarının hatırlatılması üzerine AB'nin bu konuda söyleyebileceği fazla bir şey olmadığını belirterek "Eğer başkanlık tarzı bir sisteme geçeceksek benzer bir anayasaya sahip Avrupalı en az bir ülke var. AB içinde hiç kimsenin Fransa'ya Avrupa standartlarını karşılamadığını söylediğinden haberdar değilim" şeklinde konuştu. Rekabet faslının açılamaması ve katılım müzakerelerinin durma noktasına gelmesinin "ağızlarda acı bir tat bıraktığını" kaydeden Kuneralp, Türkiye'nin artık AB'nin süreci yeniden canlandırma inancına güven duymadığını aktardı. Kuneralp "Ankara'daki insanlar bıkmış durumda. AB Komisyonu'nu (rekabet faslının açılmasına) razı etmek için her türlü girişimde bulundular. Fakat onlara ne kadar çok materyal sunduysak hep daha fazlasını istediler" ifadesini kullandı. Selim Kuneralp, AB'nin birçok üyesini etkisi altına alan borç krizini aşacağına olan inancını vurgulasa da AB'nin mali sorunlar nedeniyle güçten düştüğünü ve stratejik vizyon ve dış politikada uyum eksikliği yaşadığını dile getirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24