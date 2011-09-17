-"AB artık Türkiye'yi kucaklamalıdır" YALTA (A.A) - 17.09.2011 - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Avrupa Birliği'nin (AB) artık Türkiye'yi kucaklaması gerektiğini söyledi. Thorbjorn Jagland, Livadya Sarayında yapılan 8. Uluslararası Yalta Avrupa Stratejisi (YES) forumunun ikinci gününde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptığı mevcut muameleyi anlayamadığını, Türkiye gibi bir ülkenin bu haksız muameleyi hak etmediğini söyledi. Türkiye'nin Avrupa için önemli olduğunu ve önemli roller oynadığını dile getiren Jagland, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahire'de yapmış olduğu Mısır ve Ortadoğu için laik bir anayasa ve düzen oluşturma çağrısında bulunmasının büyük değer taşıdığını" vurguladı. Jagland, "AB artık Türkiye'yi kucaklamalıdır" diye konuştu. Jagland'ın Başbakan Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümünü aynen okuyarak yaptığı bu açıklaması, konferansa katılan başta AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış olmak üzere tüm katılımcılardan alkış aldı.