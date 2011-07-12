-"AA'NIN REUTERS VE AP GİBİ OLMASINI ARZULUYORUZ" SARAYBOSNA(A.A) - 11.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, AA'nın Reuters ve AP gibi olmasını arzuladıklarını ifade ederek, ''Bosna Hersek'te bunu başarmasından dolayı mutluyum'' dedi. Srebrenitsa'daki soykırımın 16. yıldönümü anma törenlerine katılan Arınç, daha sonra Saraybosna'ya gelerek, AA Saraybosna Temsilciliği'ni ziyaret etti. Ziyarette AA Saraybosna Temsilcisi Ömer Çetres, temsilciliğin kuruluşu ve yapılan çalışmalara ilişkin Arınç'a bilgi verdi. Arınç, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Gurur duydum. AA'nın Reuters ve AP gibi olmasını arzuluyoruz. Bosna Hersek'te bunu başarmasından dolayı mutluyum. İnşaallah başarılı çalışmalarını sürdürür'' dedi. Bosna-Hersek'in Türkiye için çok önemli bir ülke olduğunu dile getiren Arınç, bu ülkede yaşanan gelişmelerin AA aracılığı ile Türkiye'ye iletilmesinden mutlu olduklarını ve bu başarının daha da artarak devam edeceğini ümit ettiğini kaydetti. Ziyarette yer alan Türkiye'nin Bosna-Hersek Büyükelçisi Vefahan Ocak da, Bosna-Hersek'te, Reuters ve AP ile birlikte AA'nın en iyi haber ajansı olduğunu belirterek, AA'nın Saraybosna'da gündemi belirleyen bir performans ortaya koyduğunu söyledi. Ocak, AA'nın temsilcilik açmasıyla, bu bölgenin sesinin Türkiye'de artık daha iyi yankı bulduğunu kaydetti. Çetres ziyarette Arınç'a, Bosna-Hersek'i daha önceki ziyaretlerinde çekilen 2 adet fotoğrafını hediye etti. Arınç da Çetres'e, el işlemeli ay yıldız rozeti hediye etti. Ziyarette, Büyükelçi Ocak'ın yanı sıra, AA Yönetim Kurulu Üyesi Salih Melek, TİKA Saraybosna Koordinatörü Zülküf Oruç, Bosna Ziraat Bankası Genel Müdürü Kenan Bozkurt, FENA Haber Ajansı Genel Müdürü Vekili Haciomeroviç, Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Metehan Demir, Bugün gazetesinin Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, CHP'nin İstanbul Milletvekili Faik Tunay, CHP Parti meclisi Üyesi Ayten Kayalıoğlu ve öteki yetkililer yer aldı.