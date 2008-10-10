"9 takla atabilirdim"

Julius Aghahowa, takla atmayı küçükken ögrendiğini, gol sevincini yaşarken en fazla 9 takla attığını, sarı lacivertli ekibe karşı attığı gollerden sonra 6 taklada kaldığını söyledi.





Kayserispor'un "Aga" olarak adlandırılan ve Fenerbahçe maçında attığı 3 golle gol krallığında iddialı duruma gelen Nijeryalı oyuncusu Julius Aghahowa, takla atmayı küçükken ögrendiğini, gol sevincini yaşarken en fazla 9 takla attığını, sarı lacivertli ekibe karşı attığı gollerden sonra 6 taklada kaldığını söyledi. Aghahowa, "Önemli olan benim taklalarım ve attığı goller değil 3 puandı" şeklinde konuştu.



Sarı-Kırmızılı kulübe bu sezon İngiltere'nin Premier lig takımlarından Athletic Wigan takımından arkadaşı Olembe ile birlikte gelen ve gerek hazırlık maçları, gerek UEFA gerekse Türkiye Kupası ve Süper lig müsabakaları dahil olmak üzere tüm maçlarında forma giyen Aghahowa, 3 günlük izinin ardından çıktığı ilk antrenmanda Fenerbahçe maçında yaptığı hat-trick'le ilgili olarak gazetecilerin sorularını tercümanı aracılığıyla yanıtladı.



Nijerya milli takımında, Rusya ligindeki Shakhtar Donesk ve Wigan takımlarında oynarken attığı gollerin ardından üst üste 9 takla attığı zamanlar olduğunu, Fenerbahçe maçında ise gol sevincini arkadaşlarıyla paylaşmak için 6 taklada kaldığını söyleyen,1 metre 79 santim boyunda, 73 kilo ağırlığında ve 26 yaşındaki Julius Aghahowa, Fenerbahçe maçında attığı golleri ve daha sonrasında yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Daha önceden daha fazla takla attım. Örneğin üst üste 8-9 takla attığım zamanlar oldu. Fenerbahçe maçından önce, rakibimizi yenmek için elimizden gelen en iyisi yapacağımızı biliyorduk. Tolunay hocamızda maçtan önce bizlere gerekli taktikleri verdi. Bizde o taktiklerin aynısını uyguladık. Hiçbir zaman kaç tane gol atacağınızı hiçbir zaman bilemezsiniz. Yenmek için sahaya çıkarsınız. O şekilde oynarsınız ve hiçbir zaman skoru bilemezsiniz. Benim için önemli olan sadece üç puan başka bir şey değil"