-"9 KİŞİYE ULAŞILAMADI" KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 10.02.2011 - Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan alanda yaşanan göçükte toprak altında kalan 9 kişiye ulaşılamadığı bildirildi. Valilik Kriz Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Afşin-Elbistan B Termik Santrali'ne kömür tedarik edilen Çöllolar kömür havzasında, bugün saat 10.11'de göçük meydana geldiği hatırlatıldı. Göçük nedeniyle hafif yaralanan 7 kişinin tedavilerinin yapıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedilen açıklamada, arama kurtarma çalışmaları sırasında göçükte kaybolanlardan dozer operatörü Ruşen Demir'in cesedine ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, Hacı Mehmet İpek, Muhsin Koşan, Adnan Demir, Tuğran Gökhan, Nail Yılmaz, Kemal Elmas, Cuma Yıldırım, Aydoğan Polat ve Halil Tatlı'nın ise kayıp olduğu bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı komando birliği ile değişik illerden sivil savunma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile arama ve kurtarma çalışmalarının yapıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Kendilerinden haber alınamayan şahısların yer tespitinde kullanılmak üzere 2 takım çanta arama dedektörü, arama köpeği ve yeterli sayıda arama kurtarma teknisyeni Diyarbakır Valiliğince olay yerine sevk edildi. Göçük afetine maruz kalan şahıslara ait cep telefonu numaraları Başbakanlık Kriz Merkezi'ne bildirilmiş olup sinyal bilgilerinden yer tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir.'' Bölgede, Genelkurmay Başkanlığına ait 2 helikopter ile Sağlık Bakanlığına ait bir hava ambulansında bulunduğu bildirildi.