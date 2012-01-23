-348 üyeli Senato Genel Kuruluna 60 senatör katıldı PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu genel kurulunda Ermeni teklifine dair oturuma 348 senatörden yaklaşık 60 kadarı katılıyor. Senatörlerin kulisle genel kurul salonu arasındaki trafiği de aynı hızda sürüyor. Katılımcı sayısı sürekli değişiyor. Ancak daha önceki uygulamalara bakılınca Ermeni iddialarına ilişkin teklifin kabulu veya reddi için yeterli sayının salonda olduğu gözleniyor. 1915 olaylarına ilişkin Ermeni tezlerini reddetmeyi suç sayan tasarı burada onaylanınca Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin imzasına sunulacak. Sarkozy imzalayınca, yasa resmi gazetede yayımlanacak ve yürürlüğe girecek. Bu arada 60 milletvekili veya senatörün imzası, yasanın Anayasa Mahkemesine götürülmesi için yeterli olacak. Cumhuriyetçi Merkez Birlik Grubu Senatörü Nathalie Goulet bugün AA muhabirinin sorularını cevaplarken, "60 cesur Fransız siyasetçiyi bulacağımıza inanıyorum" demişti.