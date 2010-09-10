-"774 DEV TESİSİ HİZMETE AÇTIK" AFYONKARAHİSAR (A.A) - 10.09.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Hükümeti döneminde bakanlık olarak Türkiye'de 774 dev tesisi hizmete açtıklarını kaydetti. Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı. Buradaki konuşmasında, AK Parti Hükümeti döneminde bakanlık olarak Türkiye'de 774 dev tesisi hizmete açtıklarını belirten Eroğlu, bunlar arasında barajlar, göletler, sulama- içme suyu ve taşkın koruma tesisleri bulunduğunu dile getirdi. Eroğlu, ''Bu kardeşiniz, Türkiye'de her noktaya imzasını attı. Türkiye'de imzasını atmadığı yer yok. Bütün iller dahil imzamı atmadığım ilçe dahi yok'' dedi. Ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmasına çok büyük önem verdiklerini aktaran Eroğlu, dünyanın en büyük yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmasını kendilerinin yaptığını söyledi. Türkiye'de 2012 sonuna kadar ağaçlandırmada 2 milyon 300 hektara ulaşacaklarını belirten Eroğlu, ''Allah aşkına bir bakın yolların kenarlarının ağaçlandırmasından şehit ormanları kurulmasına kadar, hepsini bütün Türkiye'de yapıyoruz. Diyarbakır'a devasa kent ormanı yaptık. Denizli'ye de yaptık, Afyonkarahisar'a da yaptık. Türkiye'nin her tarafına yaptık. Yapılacak daha çok şey var. Bunun farkındayız'' diye konuştu. 7 yılda yaptıkları eserlerin, 70 yılda yapılanları birkaç defa katladığını aktaran Eroğlu, ''Bizler, sizlerin ve milletin hizmetkarıyız. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcu'' şeklinde konuştu. -AFYONKARAHİSAR'A ''5 MÜJDE''- Bakan Eroğlu, konuşmasının ardından 4 milletvekili ile birlikte Afyonkarahisar'a ''5 müjde'' verdi. Şimdiye kadar Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda AK Parti'li 5 milletvekili olarak Afyonkarahisar'a 5 müjde verdiklerini hatırlatan Eroğlu, ''Şu ana kadar 45 müjdeyi tamamladık. 5 müjde de bugün veriyoruz. Toplam 50 müjdeyi Afyonkarahisar'a vermiş oluyoruz'' dedi. İlk müjdeyi veren Eroğlu, Zafer kent Ormanı'na Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 3 gölet yapılacağını ve 608 bin 880 TL bedelli projenin 10 Ekim 2010 tarihinde bitirileceğini söyledi. Eroğlu, bu göletlere balık bırakılacağını da bildirdi. -A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI ŞAMPİYON OLURSA- Müjdelerin verilmesinin ardından gazetecilere açıklamalar yapan Veysel Eroğlu, A Milli Basketbol Takımı'nın dünya şampiyonasında elde ettiği başarıyla destan yazdığını dile getirerek, takımın bu başarısından gurur duyduklarını söyledi. Takımı tebrik eden Eroğlu, ''Takımımızı bütün milletimiz de gönülden destekledi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizi gururlandırdılar. Eğer dünya şampiyonu olurlarsa başımızın üstünde yerleri var. Afyonkarahisar'a davet ediyoruz. Onları en güzel şekilde termal otellerimizde ağırlayacağız'' dedi. Daha sonra Bakan Eroğlu, milletvekilleri, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Zeybek, partililerle bayramlaştı.