346 kişiye mezar olduktan sonra yere indirilen Boeing 737 MAX'ların deneme uçuşu yapmasına izin verildi

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ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA), Boeing'in iki kere çakılarak 346 kişinin ölümüne sebep olan ve daha sonra dünya çapında yere indirilen 737 MAX tipi uçaklarının uzun bir aradan sonra test uçuşlarına başlamasına izin verdi

Test uçuşlarının bugün başlayabileceği ifade edildi.

Boeing'in çalışanlarına gönderdiği bildiride, test uçuşlarında uçakta otomatik uçuş kontrol sistemine yapılan değişikliklerin deneneceği belirtildi.

Boeing 737 MAX 8'lerin pilotların müdahalelerine rağmen uçağın burnunu aşağı çeken MCAS sistemi sebebiyle kaza yapmış olabileceği belirtilmişti. Kazaları takip eden incelemelerde başka sorunlar da tespit edilmişti.

Boeing, testlerin birkaç gün süreceğini ve uçaklara FAA standartlarına uygun olup olmadığını görmek için çeşitli manevralar yaptırılacağı belirtildi.

Washington eyaleti merkezli havacılık devi, 737 MAX'ları bu senenin ortası itibariyle tekrar uçurmak istediğini belirtmişti. FAA, Kongre'ye yaptığı açıklamada uçağın tekrar ticari uçuşlara başlayabilmesi için bir tarih belirlenmediğini bildirmişti.

29 Ekim 2018'de Endonezya'da ve 10 Mart 2019'da Etiyopya'da MAX 8'lerdeki teknik hatalar sebebiyle meydana gelen kazalarda 346 kişi hayatını kaybetmiş, ardından da bu tip uçaklar dünya çapında uçurulmamaya başlamıştı