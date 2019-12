-"55-0 BURSASPOR KAZANIR" MANCHESTER (A.A) - 01.11.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak olan Manchester United, Türkiye'ye gitti. Manchester United kafilesi, kulübün ulaşım sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları'na ait ''Kocaeli'' isimli Airbus 340 tipi uçakla Manchester Havaalanından TSİ 11.40'da Bursa'ya uçtu. Manchester United Menajeri Sir Alex Ferguson, gazetecilerin maçla ilgili düşüncelerini sorması üzerine, ''55-0 Bursaspor kazanır'' şeklinde espri yaptı. Sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Rooney'nin yanı sıra Evans, Neville, Giggs, Macheda ve Anderson Bursa'ya götürülmezken, kafilede, Van Der Sar, Amos, Kuszczak, Evra, Brown, Vidic, Smalling, Rafael, Fabio, O'Shea, Eikrem, Scholes, Obertan, Bebe, Fletcher, Carrick, Park, Nani, Berbatov ve Hernandez yer aldı. Bu arada, kafileye THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy ve THY İngiltere Halkla İlişkiler Danışmanı Füsun İlkay da eşlik etti. Sponsorluk anlaşmasının ardından Manchester United ikinci kez THY'ye ait bir uçakla seyahat etti. ''Kırmızı Şeytanlar'' sezon öncesinde kamp için ABD'ye gitmişti. -BURSASPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMAM Özlüce Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen antrenman öncesi Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, oyuncularıyla saha ortasında yaklaşık 5 dakika süren toplantı yaptı. Sağlam'ın, oyuncularından, rakibi gözlerinde büyütmemelerini, Bursaspor gibi oynadıkları takdirde bu zorlu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılabileceklerini söylediği öğrenildi. Basına açık bölümde kondisyon çalışması yapan yeşil-beyazlı futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. -BURSASPOR'UN İLK GOL VE İLK PUAN HESAPLARI Avrupa kupalarında bugüne kadar yaptığı maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandıran Bursaspor, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gol ve ilk puan sevincini yarın sahasında konuk edeceği Manchester United karşısında yaşamak istiyor. Tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bursaspor, yer aldığı C grubundaki ilk maçında İspanya'nın Valencia takımını konuk etmiş ve sahadan 4-0 gibi beklemediği farklı bir yenilgiyle ayrılmıştı. Yeşil-beyazlılar, Glasgow Rangers ile deplasmanda oynadığı maçı da 1-0 kaybetmişti. Geçen ay C Grubu'ndeki üçüncü maçında Manchester United'e konuk olan yeşil-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında iyi futbol sergilemesine karşın sahadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Bugüne kadar Avrupa kupalarında 14 maçta rakip fileleri 26 kez havalandıran yeşil-beyazlı takım, Manchester United karşısında Şampiyonlar Ligi'ndeki hem ilk puan veya puanlarını kazanmaya hem de ilk golünü atmaya çalışacak. Bursaspor'un ilk golünü atacak futbolcu, ''UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü atan kişi'' olarak adını kulüp tarihine yazdıracak. -BURSASPOR Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Valencia'ya evinde 4-0 gibi farklı skorla yenilen, ardından Glasgow Rangers deplasmanından da iyi futbol oynamasına karşın 1-0 yenik ayrılmaktan kurtulamayan yeşil-beyazlı takım, zorlu Manchester deplasmanında da iyi futbolunun karşılığını sahadan 1-0 yenik ayrılarak alamamıştı. Yeşil-beyazlı takım, kuruluşundan sadece 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katılmış, çeyrek finalde dönemin en önemli takımlarından biri olan Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elenmişti. Bursaspor, 1986-87 sezonunda ise bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. -İNTERTOTO MAÇLARI- Bursaspor, 1994-1995 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek İntertoto Kupası'na katılma hakkını kazandı. İntertoto Kupası'nda çok başarılı maçlar çıkaran yeşil-beyazlı takım, son karşılaşmada evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri 3-3'lük skorla biten maçta, penaltılara gidildi. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf Karlsruher SC takımı oldu. Tüm bu sonuçlara göre Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 17 maçın 6'sını kazanırken, 4 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Bursaspor'un Avrupa kupalarında oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: Avrupa Kupa Galipleri Kupası: 1974-75 Bursaspor-Finn Harps: 4-2 Finn-Harps-Bursaspor: 0-0 Dundee United-Bursaspor: 0-0 Bursaspor-Dundee United: 1-0 Dinamo Kiev-Bursaspor: 2-0 Bursaspor-Dinamo Kiev: 0-1 1986-87 Bursaspor-Ajax: 0-2 Ajax-Bursaspor: 5-0 İntertoto Kupası 1994-95 Wimbledon-Bursaspor: 0-4 Bursaspor-Beitar Jaruselam: 2-0 Charleori-Bursaspor: 0-2 Bursaspor-FC Kösice: 1-1 Bursaspor-OFI Crete: 2-1 Bursaspor-Karlsruher: 8-9 (Penaltı) UEFA Şampiyonlar Ligi 2010-2011 Bursaspor-Valencia: 0-4 Glasgow Rangers-Bursaspor: 1-0 Manchester United-Bursaspor: 1-0 -FERDINAND, BURSASPOR MAÇINDA YOK Manchester United kulübünün açıklamasında, ligde 2 gün önce oynanan Tottenham maçında 90 dakika forma giyen oyuncunun Bursaspor karşısında neden oynamayacağı belirtilmedi. ''Ferdinand, Türkiye şampiyonuyla yarın oynanacak maçta forma giymeyecek'' denilen haberde, Chris Smalling'in tecrübeli oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Nemanja Vidic ile birlikte görev yapacağı kaydedildi. Bursaspor ile Manchester United, Avrupa Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarın Bursa'da karşı karşıya gelecek. United'ın 7 puanla lider olduğu grupta son sırada yer alan Bursaspor'un puanı bulunmuyor.