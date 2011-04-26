-"500 MUHALİF GÖZALTINA ALINDI" AMMAN (A.A) - 26.04.2011 - Suriye'deki bir insan hakları örgütü, hükümetin yönetim karşıtı protesto gösterilerini bastırmak için Dera kentine tanklar yolladığı dünden bu yana ülke genelinde yaklaşık 500 muhalifin gözaltına alındığını bildirdi. Seveysiya örgütünden yapılan açıklamada, Dera'da en az 20 kişinin de öldüğü yolunda haberler alındığı, ancak kentle iletişim kesik olduğundan bu bilgileri doğrulamanın güç olduğu belirtildi. Seveysiya'dan bir yetkili de başkent Şam'ın Duma semtinde dünkü olaylarda iki sivilin öldüğünü söyledi. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı gösteriler ilk olarak ülkenin güneyindeki Dera'da 18 Mart'ta başlamıştı. Bu arada merkezi Londra'da bulunan Uluslararası Af Örgütü, Dera'daki kaynaklara dayanarak, kentte dün 23 kişinin öldüğünü bildirdi. -CHAVEZ'DEN ESAD'A DESTEK CARACAS - Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'den, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a destek geldi. Chavez, Esad'a mesajında, ''Teröristler Suriye'ye sızdı, şiddet ve ölümü kışkırttı ve bir kez daha, en ufak bir araştırma bile yapılmadan başkan suçlu ilan edildi'' ifadesini kullandı. Esad'ın Latin Amerika'daki müttefiki Chavez, halkı korumak bahanesiyle Suriye'ye askeri olarak saldırmak istemekle suçladığı uluslararası toplumu da ''emperyalist çılgınlıkla'' suçladı. Chavez, Şubat sonundaki mesajında da Libya lideri Albay Muammer Kaddafi'ye desteğini açıklamıştı.