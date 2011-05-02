-"43,3 MİLYAR TL ALACAK YAPILANDIRILDI" ANKARA (A.A) - 02.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında şimdiye kadar 22,7 milyar lira vergi, 18,9 milyar lira da Sosyal Güvenlik Kurumu alacağının tahsiline imkan sağlandığını bildirdi. Şimşek, bir televizyon kanalında katıldığı bir programda, yeniden yapılandırmayı da içeren Torba Yasayı ''büyük bir başarı hikayesi'' olarak tanımladı. Yeniden yapılandırmanın vatandaş için ''tarihi bir fırsat'' olduğunu söyleyen Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak bu düzenlemeyi kamu değil, özel sektör zihniyetiyle, özel sektör gibi çalışarak tanıtmaya çalıştıklarını ifade etti. Bu çerçevede, 10 milyon vatandaşa mektup gönderdiklerini, AVM'lerde stantlar açtıklarını, broşürler dağıttıklarını anlatan Şimşek, yeniden yapılandırmada şu ana kadar elde edilen sonuçlar hakkında da şu bilgileri verdi: ''Yeniden yapılandırma için şu ana kadar vergi boyutuyla 3 milyon 250 bin kişi başvurdu. Bazen bir kişinin birden fazla dosyası oluyor. Bu çerçevede dosya sayısı 3 milyon 600 bin. Bunlar çok ciddi rakamlardır. Ne kadarlık alacak yapılandırıldı? Yaklaşık olarak 43,3 milyar liralık Maliye Bakanlığı alacağı yapılandırıldı. Bize ne kadar gelecek? Taahhüt edilen miktarlar ödenirse yaklaşık 22,7 milyar lira kasaya gelecek. Dosyaların önemli kısmı davalıktır. Bu adaletin yükünü azaltmak açısından da önemli. -YAPILANDIRMA GELİRLERİ NASIL KULLANILACAK?- Maliye Bakanı Şimşek, bütçeyi yaparken yapılandırmadan 1 kuruş öngörmediklerini de hatırlatarak, buradan gelen geliri öncelikle Türkiye'nin kamu borç stokunun azaltılmasında kullanmak istediklerini bildirdi. Borçlar azaltıldığında, borç faizlerinin de düşeceğine işaret eden Şimşek, yeniden yapılandırmadan gelen kaynağın belki cüzi bir kısmının Türkiye'nin araştırma, geliştirme harcamalarında, alt yapısının iyileştirilmesinde ve rekabet gücünün artırılmasında kullanılabileceğini söyledi. -VERGİ KAÇIRMANIN SONUÇLARI AĞIRLAŞIYOR- Vergide yeni bir döneme girdiklerini, kanunları değiştirdiklerini, denetimi de yeniden yapılandırdıklarını kaydeden Şimşek, ''Vergi kaçırmanın sonuçlarını ağırlaştırdık. Ağırlaştırmaya da devam edeceğiz. Vergi, 74 milyonun hakkı ve hukuku. Çok ciddi bir şekilde bunun üzerine gideceğiz. İşini doğru yapan mükellef de başımızın tacı, onların önünü açmak için ne gerekiyorsa, onu da yapacağız'' diye konuştu. -TARIM TEŞVİKLERİ- Maliye Bakanı, OECD'nin Türkiye'de tarım teşviklerinin azaltılması önerisi için de, ''Kesinlikle yanlış bir tavsiye ve biz dinlemeyeceğiz. Bugün ABD, Avrupa Birliği, onlar bile teşvik veriyor. Biz çiftçimize, tarım kesimine ciddi miktarda teşvik vermeye devam edeceğiz. Tarım kesimine doğrudan teşvikler, bu dönem en az 3 kat arttı. Artmaya da devam ediyor'' dedi. -MALİ DİSİPLİN- Şimşek, mali disiplinle ilgili eleştirileri yanıtlarken de, bütçe açığının azaldığına işaret etti. Türkiye'de bütçe açığının geçen yıl hem hedef, hem de milli gelire oran olarak düştüğünü, borç stokunun milli gelire oranınında da azalma kaydedildiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti: ''Kamu borç stokunu Avrupa'da bu kadar azaltan ülke yok. Bütçe açığı, bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın yüzde 64 altında. Durum böyleyken bu tür değerlendirmeleri anlamakta zorluk çekiyorum. Disiplin yoksa, bütçe açığı nasıl düşüyor? Bütçe açığının ve kamu borç stokunun milli gelire oranı nasıl düşüyor? Mali disiplin yoksa Türkiye'nin risk primi niye bu kadar düşük? Bunların hepsini sorgulamak lazım.'' -VERGİ ORANLARI- Maliye Bakanı, vergi indirimleriyle ilgili soruları yanıtlarken de, iktidarları döneminde kurumlar vergisi ve gelir vergisi oranlarını düşürdüklerini, bazı ürünlerin KDV oranlarında indirime gittikleri, bu şekilde sermaye birikimini, vatandaşa daha fazla iş ve aş imkanı olmasını istediklerini söyledi. Şimşek, ''İmkan olursa, kayıt dışını azaltıp, vergiyi tabana yaydığımız sürece, bu imkanı istihdam üzerindeki vergilerin azaltılmasında kullanacağız. Daha fazla istihdam ve rekabet gücünün artırılmasında kullanacağız. Önce imkan, sonra indirim. İmkanınız yokken vergi indirimine giderseniz, kamunun borç yükü ve faiz oranları artar'' açıklamasında bulundu. -''SAÇ TIRAŞINA BİLE VAKİT BULAMADIM''- Şimşek, programda Güneydoğu ve seçim bölgesi Batman'la ilgili değerlendirmeler de yaptı. Bölgede Batman gibi yerlerden umut fışkırdığını, Batman'da sadece Tekel arazileri üzerine kurulan tekstil fabrikalarında 2 bin kişi çalıştığını anlatan Şimşek, şunları söyledi: ''Hükümetimiz son 8-9 yılda Güneydoğunun alt yapısına ciddi yatırım yapıyor. Bölgedeki alt yapı yatırımı miktarı, Cumhuriyet tarihinde yapılanın 6 katı. Bugün Batman'da 1. Organize Sanayi Bölgesinde 40 dolayında fabrika var. Şu an 45 girişimci, bizden yeni fabrika alanı istiyor. Bu yüzden 2. Organize Sanayi Bölgesini yapıyoruz, diğer bölgeyi de büyütüyoruz. Ben, Batman'ın Gercüş ilçesinde bir köyde doğdum. Annem, babam çiftçi, okuma yazma bilmiyor. Ben oradan çıkmışım, okumuşum, bugün Maliye Bakanlığı yapıyorum. Yoksulluk, cehalet, eğitimsizlik ne Batman'ın ne Türkiye'nin kaderi değildir. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kent merkezinde toplantılar yapıyoruz, köyleri dolaşıyoruz. Bu çalışmalar sırasında saç tıraşına bile vakit bulamadım.''