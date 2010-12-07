-"289 TAŞINMAZ YATIRIMCIYA TAHSİS EDİLECEK" ANKARA (A.A) - 12.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni teşvik sistemi çerçevesinde, 25 ilde yatırımcılara tahsis edilecek 289 hazine taşınmazın belirlendiğini bildirdi. Bakan Şimşek, düzenlediği basın toplantısında, ''Hazine taşınmazlarının yatırımcılara tahsisi ve kamuya ait sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması'' çalışmaları hakkında bilgi verdi. Maliye Bakanı Şimşek, yeni teşvik sistemiyle organize sanayi ve endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmaması veya bu bölgeler içinde yapılamayacak türde yatırımların Türkiye'de gerçekleştirilebilmesini sağlayabilmek amacıyla ilk aşamada 25 ilde 289 taşınmazın yatırımcılara sunulduğunu da ifade etti. Toplam 36 milyon 404 bin 386 metrekare yüz ölçüme sahip bu taşınmazlar için yatırımcıların beklendiğini vurgulayan Bakan Şimşek, 81 ilde bölgesel ve sektörel teşvik sistemi uygulamaları kapsamındaki hazine taşınmazlarının sınıflandırılması çalışmalarının da devam ettiğini söyledi. Bakan Şimşek, Ekim ayı itibariyle sonuçlandırılacak ilave yeni yatırım yerlerinin de yatırımcılara duyurulmasının planlandığını kaydetti. Şimşek, teşvik sisteminin öngördüğü büyük proje yatırımları kapsamında Zonguldak Çaycuma'daki Filyos Irmağı havzasında bulunan 19 milyon 298 bin 916 metrekare yüzölçümlü 5795 adet taşınmazın Filyos Serbest Bölgesi olarak tanımlandığına işaret ederek, bu alanın yüzde 71'inin Hazine taşınmazından, yüzde 29'unun ise şahıslara ait taşınmazlardan oluştuğunu belirtti. Bakanlık olarak bu bölgede kamulaştırma işlemlerini başlattıklarını anlatan Mehmet Şimşek, bütçede 85 milyon liralık kamulaştırma ödeneği ayırdıklarını, söz konusu işlemin tamamlanmasıyla çok önemli bir yatırım bölgesinin Türkiye'ye kazandırılacağını söyledi. Filyos Serbest Bölgesi faaliyete geçirildiğinde, buranın ''İç Anadolu'nun limanı'' vasfını da kazanacağını ifade eden Bakan Şimşek, ''Proje ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı koordinasyonunda büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımcılara yatırıma hazır büyük parseller sunulacaktır. Böylece ülkemize ileri teknoloji ve sermaye yoğun yatırımların hızla kazandırılması sağlanacaktır'' diye konuştu. Maliye Bakanı Şimşek, sosyal tesislerin satışı konusunda da açıklamalarda bulundu. Türkiye genelinde Hazine mülkiyetinde olup genel bütçeli kamu idarelerine tahsisli 779 sosyal tesis bulunduğunu belirten Mehmet Şimşek, şöyle devam etti: ''Sosyal tesislerin ekonomiye kazandırılması konusunda bakanlığımız ile ilgili diğer bakanlıklar arasında koordineli çalışmalarımız sürmektedir. Hükümetimizce satışa yönelik alınan bu karar kapsamında Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına öncülük ederek, kendi kullanımında bulunan sosyal tesisleri öncelikle satışa çıkarmaktadır. Aşamalı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesislerinin de satışa çıkarılması planlanmaktadır. 2-6 Ağustos tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Muğla ve Bursa illerinde tahmini bedeli toplam 152 milyon lira olan bakanlığımızın kullanımında 12 tesisin satışı gerçekleşecektir. Bu tesisler yer, konum ve kapasite ve değer olarak en önemlilerden oluşmaktadır.'' Bu arada, Maliye Bakanlığına ait 12 sosyal tesisin Ağustos ayı içinde ihalesinin yapılacağı, 165 bin 320 metre kare büyüklüğe sahip bu tesislerin takribi değerinin 151 milyon 919 bin 640 lira olarak belirlendiği bildirildi.