"2024 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği" Ankara'da yapılıyor

\"2024 Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği\" başkent Ankara\'da yapılıyor

Ercan ATA, Ankara (DHA)

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği\'nin (TÜFAD) geleneksel olarak düzenlediği U12 Yaş Grubu Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği\'nin finali Ankara\'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) UEFA EURO 2024 adaylığını destek amaçlı olmak üzere \"2024 GELECEĞİN YILDIZLARI U12 FUTBOL ŞENLİĞİ \" adı altında 01-02 Eylül 2018 tarihlerinde başkent Ankara\'da oynanacak final maçlarında 12 takım mücadele edecek.

Nisan ayında Antalya\'da yapılan ve yaklaşık 500 çocuğun katıldığı organizasyondan seçilen 48 çocuğun oluşturduğu 4 ayrı TÜFAD Karması takımı ile birlikte, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor,Çayyoluspor, Yaşamkent İlkerspor, Hacettepespor ve Bugsaşspor takımlarının katılımıyla gerçekleşecek etkinlik tam bir futbol şölenine sahne olacak. Ankara futboluna büyük emek veren Mehmet Dilber anısına düzenlenen ve TFF\'nin UEFA EURO 2024 adaylığını desteklemek amaçlı \"2024 GELECEĞİN YILDIZLARI U-12 FUTBOL ŞÖLENİ\" adıyla bu yıl finalleri oynanacak olan organizasyon için TÜFAD başkanı İsmail Dilber yaptığı açıklamada; \"Ülkemizin dört bir yanından gelen çocuklara kardeşliği, dostluğu, futbol sevgisini pekiştirmek, sportmenlik ve centilmenlik duygularını aşılamanın yanısıra önceki yıllarda olduğu gibi genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak amacıyla bu turnuvayı yapıyoruz. Çayyolu Arcadium AVM yanındaki sentetik çim sahada yapılacak bu güzel ve anlamlı futbol şölenine tüm sporseverleri davet ediyoruz\" dedi.

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