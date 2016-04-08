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Dünya
Deutsche Welle

"2016 çözüm yılı olmalı"

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kritik Almanya ziyareti öncesinde DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı. Akıncı, Kıbrıs sorununa yön veren tarafların 2016’nın çözüm yılı olması görüşünde birleştiğini belirtti.

08 Nisan 2016 20:32


12-13 Nisan tarihlerinde Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in davetlisi olarak Almanya’yı ziyaret etmeye hazırlanan Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, DW Türkçe’ye özel mülakatında Kıbrıs sorununun çözümü ve AB ile Almanya’nın bu süreçteki rolü konularında açıklamalarda bulundu.

"Biz çözüm istiyoruz"

Akıncı, "Biz çözüm istiyoruz. Haklarımızı elbette koruyan ama karşı tarafın haklarına da saygılı, Kıbrıs'ta uzlaşmayı sağlayan, Avrupa kültürünü özümsemiş, benimsemiş bir Kıbrıs Türk halkının artık hak ettiği yeri AB içinde de dünya genelinde de almasının ne kadar gerekli olduğu ve tabii ki bunun yanında bölgesel işbirliği olanaklarını da ne kadar olumlu etkileyeceğini konuşma fırsatımız olacak Almanya'da" dedi.

Almanya’nın sorunun çözümünde çok önemli bir ülke olduğunu belirten Akıncı, Berlin’deki temaslarında Kıbrıs sorununun çözümündeki kararlılığını ifade edeceğini belirtti. AB’nin Kıbrıs sorununun çözümünde artan desteğinden övgüyle söz eden Akıncı, Avrupa Birliği’nin tüm kurumlarıyla kuzeydeki muhataplarıyla yakın temas halinde olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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