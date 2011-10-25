-"2010 yılında yapılan Anayasa değişiklikleri olumlu" İSTANBUL (A.A) - 25.10.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, ''2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile yıllardır oluşan askeri ve yargısal vesayetin varlığına son verilmesini Türk demokrasisi adına önemli bir ilerleme olarak görüyorum'' dedi. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından Swiss Otel'de düzenlenen ''Türk Yargı Sistemindeki Reformlar, Dünden Bugüne HSYK ve Avrupa Uygulaması ile Mukayese'' konulu sempozyumun açılışında konuşan Kılıç, Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere ve Güneydoğu Anadolu'da şehit düşen güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, Türk milletine de baş sağlığı diledi. Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının etkin, hızlı ve tarafsız bir yargı beklentisini karşılayamayan Türk yargı sisteminde son yıllarda yapılan anayasal ve yasal değişiklikler konusunda durum tespiti yapmak üzere organize edilen bilimsel toplantıda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İnsanların sahip oldukları ortak paydanın onurları olduğunu ifade eden Kılıç, ''Zaten talep edilen hak ve özgürlüklerin temel amacı da onurlu bir hayatı tesis etmek değil midir? Din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin hak ihlaline uğramış olan herkes bu öfkenin ortağıdır. Bu tablonun ortaya çıkmasına sebep olanlar da hak ve özgürlükleri birincil derecede korumakla görevli devlet yöneticileriyle ikinci derecede koruma görevi bulunan yargı mensuplarıdır'' diye konuştu. Kılıç, yaşanan dünya gerçeklerine bakıldığına sosyal devlet adına insan onuru ile bağdaşmayan öğreti ve uygulamaları hayata geçirenlerin, mutlu edemedikleri yurttaşlarının isyanları ile dağıldıkları gibi, ahlaki ve insani hiçbir sınır tanımadan dünya kaynaklarına vahşice sahip olanların da aynı kaderi paylaşarak dağılacaklarından kuşku duyulmaması gerektiğini anlatarak, insan onuruna yapılan saldırı sonucunda oluşan öfkeden daha etkili bir silahın henüz icat edilmediğini kaydetti. Feodal, militarist, dinsel, etnik veya sınıfsal üstünlüklere dayalı toplumlarda da özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve insan onuru kavramları mevcut olduğunu belirten Kılıç, ''Bu sistemlerde söz konusu kavramlar aynı inanca ya da ideolojik tercihe sahip olanlar arasında anlam ifade etmektedir. Bu anlayışlara karşı yürütülen mücadele, günümüz çoğulcu demokrasi düşüncesini yaratan mücadeledir ve bugün tüm yoğunluğu ile devam etmektedir. Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi ise ötekini, yani farklı olanları kendi varlığının ve varoluşunun teminatı olarak görür ve yaşatır. Böylece ötekini olması gereken bir dost olarak tanımlayan demokrasi, hoşgörü kültürü ile tarafları birlikte yaşamaya ikna eder'' ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, insan onuru bütün anayasal ilkelerin, kavramların ve değerlerin ötesinde yer alan tek üstün değer olduğunu ifade ederek, ''Türk yargı sisteminde bugüne kadar yapılmış ve bundan sonra yapılacak tüm değişikliklere bu pencereden bakmak ve değerlendirmek zorundayız. Bu bağlamda 2010 yılında yapılan anayasa değişiklikleri ile yıllardır oluşan askeri ve yargısal vesayetin varlığına son verilmesini Türk demokrasisi adına önemli bir ilerleme olarak görüyorum. Eksikliklerin ve yetersizliklerin yeni dönemde tamamlanması gerçeğini göz ardı edemeyiz'' diye konuştu.