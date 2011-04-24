-"2. ELIZABETH TÜRKİYE'NİN AB'YE KATILIMINA SOĞUK" LONDRA (A.A) - 24.04.2011 - İngiliz Daily Telegraph gazetesi, eski Avrupa Bakanı Denis MacShane'in eski kız arkadaşı Joan Smith'in, "İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, Türkiye'nin uzun süre AB dışında tutulmasını söylediği" iddiasını aktardı. İşçi Partili MacShane'in geçen yıl ayrıldığı kız arkadaşı, yazar ve yayıncı Joan Smith, Buckingham Sarayı'ndaki Noel partisine katıldığını ve bu partide milletvekilleri ile eski bakanların bulunduğunu belirtti. Smith, Kraliçe ile tanışmak için bir grup kişiyle beklerken, Muhafazakar Partili bir milletvekili ve onun Türk eşiyle yan yana durduklarını ve Kraliçe'nin bu kişilerle tanışırken, Türkiye'ye eşi Philip ile birlikte resmi ziyarette bulunduklarını anlattığını söyledi. Gazete, Joan Smith'in şu sözlerine yer verdi: "Kadın çok kibardı ve ziyaretten dolayı insanların duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sonra Kraliçe, gruptaki diğer bir kişiye dönerek, 'AB 28 ülkeyle çok fena büyüyor. Türkiye'nin uzun süre birliğe girmesini istemiyoruz' dedi." İngiltere'de tüm siyasi partilerin Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini anımsatan Daily Telegraph, Buckingham Sarayı'nın konuya ilişkin açıklama yapmadığını, ancak bir saray mensubunun, "Kraliçe'nin böyle bir yorum yapma olasılığı olamayacağını" söylediğini belirtti. Gazetenin haberinde, Kraliçe'nin siyasi görüşlerini hiçbir zaman kamuoyu ile paylaşmadığına, sadece bakan ve milletvekilleriyle görüştüğüne dikkat çekildi.