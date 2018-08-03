342 bin kontenjan boş kalmıştı; Milli Eğitim Bakanı o müdürü görevden aldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin'i görevden aldı. Sistemi kurgulayan eski Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt hakkında ise soruşturma açıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS sonuçlarında yaşanan kontenjan sorunları nedeniyle, sistemin kurgulanmasında sorumlu olan bir bürokratı görevden aldı, biri hakkında da soruşturma açtı.

ntv.com.tr'de yer alan habere göre, Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) 1 milyon 268 bin kontenjanın 342 bini boş kalmış, 91 bin öğrenci ise, herhangi bir liseye yerleşememişti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sonuç üzerine harekete geçti.



Yerleştirme işlemlerinden sorumlu, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Bayram Çetin'i görevden aldı.

11 ay boyunca sistemi kurgulayan eski Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt hakkında da soruşturma açıldı.

Muhterem Kurt, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra Twitter hesabından bakanlık bürokratlarını eleştirmiş, yerleştirmenin, "algoritmaların değiştirilmesi nedeniyle yapılamadığını" öne sürmüştü.