-"17 MAÇIN SONUCUNA ETKİ EDİLDİ" İSTANBUL (A.A) - 09.06.2011 - Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Türkiye'de 2008-2010 yılları arasında yapılan 17 maçın sonucuna etki edildiğine hükmetti. Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde aralarında eski futbolcu, yönetici, antrenör ve menajerlerin bulunduğu 11 kişiye sürekli, 23 kişiye 3 yıl ile 6 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezasına ilişkin kararda, gerekçeler de sıralandı. PFDK kararında, şu maçların sonucuna etki edildiğine hükmetti: ''30 Mart 2008 Kasımpaşa-Sivaspor, 8 Kasım 2009 Mardinspor–Kahramanmaraşspor, 14 Mart 2010 İstanbulspor-Tepecikspor, 13 Ekim 2009 Kayseri Erciyesspor–Adanaspor, 24 Aralık 2008 Torbalıspor-Mustafakemalpaşaspor, 25 Aralık 2008 Ceyhanspor-Batman Petrolspor, 24 Aralık 2008 Bulancakspor-Ünyespor, 14 Kasım 2009 Küçükköyspor–Balıkesirspor, 2 Eylül 2009 Eyüpspor–Gebzespor, 10 Ağustos 2009 Gebzespor-Konya Şekerspor, 21 Ağustos 2009 Turgutluspor–Gebzespor, 06 Ekim 2009 Adana Demirspor–Kahramanmaraşspor, 07 Ekim 2009 İstanbulspor-Akhisar Belediyespor, 02 Eylül 2009 Hatayspor-Mersin İdmanyurdu, 02 Eylül 2009 Ankara Demirspor–Konya Şekerspor, 09 Eylül 2009 Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu, 27 Ekim 2010 Kayserispor-Gaziantepspor (A2), 5 Ocak 2009 Alanyaspor-Kırşehirspor (Özel Maç)'' PFDK, 29 maç için de sonucunu değiştirmeye yönelik teşebbüste bulunulduğu sonucuna vardı. Kararda, ''müsabaka sonucunu etkileme'' ihlalini işleyenlere her müsabaka için 3 yıl, teşebbüs edilenler için de her müsabaka için 2 yıl hak mahrumiyeti cezası uyguladı. Kararda en çok cezayı 15 müsabaka sonucu etkilemek, 13'ünün sonucuna etki etmek için teşebbüste bulunduğu iddia edilen eski futbolcu Erkan Ergün'e öngörüldü. Erkan Ergün gibi üç yılı aşkın verilen hak mahrumiyeti cezaları, ''sürekli hak mahrumiyeti'' cezasına dönüştürüldü. Eski milli futbolcu Fatih Akyel, 30 Mart 2008 tarihinde yapılan Kasımpaşa-Sivasspor Turcell Süper Lig karşılaşmasının sonucunu etkilemek ihlalini işlediği gerekçesiyle 3 yıl hak mahrumiyeti cezası aldı.