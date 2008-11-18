"15 puana mecburuz"



Beşiktaş Teknik Direktör Mustafa Denizli ilk yarının sonuna kadar oynanacak 5 maçta 15 puan almaya mecbur olduklarını söyledi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre; Denizli, Bursaspor karşısında sergilenen futbolun kendisini fazla tatmin etmediğini belirtti. Dün, Ümraniye Tesisleri’nde oyuncularıyla toplantı yapan Denizli, "Bu takımda hatalar da sevaplar da bizlere ait. Eğer ortada bir sorun varsa bunu da düzeltmesi gereken bizleriz" dedi.



Avantaj sağlarız



Ligde kritik haftalara girdiklerini ifade eden Denizli, şöyle devam etti: "Bursaspor’u bir daha böyle yakalayamayız. Saha zemini kötüydü ama bu bizim için bahane olamaz. Şampiyonluğu istiyorsak, ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız 5 maçtan 15 puan almalıyız. Kayıp lüksümüz kalmadı. İçeride Eskişehirspor, Ankaraspor ve Ankaragücü ile oynayacağız. Dışarıda da iki derbimiz var. İnönü’deki maçlarımız haricinde Fenerbahçe ve Galatasaray’ı da yenersek hem zirveye yerleşiriz hem de şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlarız. Bursaspor karşısında aldığımız beraberlikten ders çıkarmalıyız."



Özveri istiyorum



Final vuruşlarında eksiklik yaşadıklarını da ifade eden Mustafa Denizli futbolcularına, "Benim için gol kaçırmak kadar gol pozisyonuna girmek önemli. Üretken bir takımız. Maçı her zaman lehimize çevirecek pozisyonları buluyoruz. Ancak, bunları değerlendirmemiz lazım.



Önümüzde çok zorlu bir Eskişehirspor maçı bizleri bekliyor. Bizleri destekleyen taraftarlarımız ve yöneticilerimizin beklentilerini yerine getirmekle yükümlüyüz. Herkes kalan bu 5 maçta daha dikkatli, daha özverili ve üretken olsun. Saha içinde yardımlaşmayı ihmal etmeyin. Galibiyet bizim artık tek hedefimiz" diyerek güvenini dile getirdi. Denizli, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili de Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mete Düren ve Dr. Ayhan Optur’dan, kritik haftalar öncesi geniş bir rapor istedi.



Denizli, şampiyonluk için ilk yarının sonuna kadar oynayacakları 5 maçtan 15 puan almalarının şart olduğunun altını çizdi. Tecrübeli çalıştırıcı bunu yapmaları halinde hem zirveye yerleşeceklerini hem de şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacaklarını söyledi.