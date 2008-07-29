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Spor

"15 madalya bekliyorum "

Mehmet Atalay, 2008 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'nin 12 dalda 68 sporcuyla mücadele edeceğini, amaçlarının ilk 20 ülke arasına girmek olduğunu söyledi...

29 Temmuz 2008 03:00

Tempo24- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, 2008 Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'nin 12 dalda 68 sporcuyla mücadele edeceğini, amaçlarının ilk 20 ülke arasına girmek olduğunu söyledi. Pekin'de Türkiye'yi temsil edecek sporculara güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Atalay, "En çok güreş, halter ve tekvando dallarında madalya bekliyoruz. Diğer dallarda da iddialıyız. Gönlümden geçen 5 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya. Bu bana göre hayal değil." diye konuştu. Genel Müdür Atalay, Pekin'e gidecek Türk kafilesinin 124 kişiden oluştuğunu, ayrıca oyunları izlemek için 32 basın mensubunun akredite yaptırdığını sözlerine ekledi.

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