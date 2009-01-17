"120 milyon verseler satmayız"



Juventus Başkanı Cobolli Gigli yıldız futbolcuları Buffon veya Del Piero’ya 120 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde bile oyuncularını satmaya yanaşmayacaklarını açıkladı.



Gigli Manchester City’nin Milan’a Kaka için önerdiği iddia edilen 120 milyon Euroluk teklif hakkında açıklamalarda bulundu.



Manchester City’nin Buffon ile ilgilenmesine değinen Gigli takımdaki yıldızlarını asla satmayacaklarını açıkladı.



Cobolli Gigli yaptığı açıklamada: “Buffon için hiçbir teklif almadık. Ayrıca bir diğer yıldızımız Del Piero için de gelen bir teklif yok. Ayrıca teklif gelse bile asla satmayız. İki yıldızımızı da 120 milyon Euroluk bir teklif gelse bile satmayız. Futbolun sadece para olarak görülmesine karşıyız” diye konuştu.

