-"12. parselde 85-260 milyar metreküp doğalgaz var" LEFKOŞA (A.A) - 16.11.2011 - Kıbrıs Rum kesiminin tek yanlı ilan ettiği sözde ''Münhasır Ekonomik Bölgesi''nde (MEB) yer alan 12. parselde doğalgaz sondaj çalışmaları yapan Amerikan Noble Energy şirketi, 12. parselde doğalgazın yanı sıra petrol yataklarının da bulunduğunu ve bölgede 85 ila 260 milyar metreküp arasında doğalgaz rezervinin bulunduğunun tahmin edildiğini açıkladı. Şirketin ''ilk resmi'' açıklamasında, sondajın başarı şansının yüzde 60 olduğu belirtildi. Rum basınına göre (radyo ve gazeteler), Noble Energy şirketi dün, 12. parseldeki doğalgaz yataklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını, ABD'de düzenlediği basın toplantısıyla yaptı ve sondaj çalışmalarının sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri verdi. Noble Energy şirketi yetkilileri, Teksas'ta yaptıkları ve dört saat süren basın açıklamasında, 12. parselde mevcut doğalgaz miktarının, ilk başta tahmin edilen yaklaşık 288 milyar metreküpten daha az olduğunu, mevcut miktarın 85 ila 260 milyar metreküp arasında olduğunu açıkladı. Şirket yetkilileri, ''jeolojik başarı oranının ise yüzde 60 olduğunu'' duyurdu. Şirket, yüzde 60'lık başarı oranı açıklarken, yüzde 40 başarısızlık ihtimali bıraktı. ''Hayal edebileceğimizden bile fazla doğalgaz, petrol için çalışıyoruz'' başlığıyla yapılan sunumda, 140 sayfalık grafiklerle desteklenmiş sunum yapılırken, doğalgaz yataklarının altında, 3.7 milyar varil petrol yatağı bulunduğu da duyuruldu. Rum basınında, doğalgaz miktarına ilişkin açıklanan 85 ila 260 milyar metreküp değerlendirmesindeki iki rakam arasındaki büyük farkın sebebinin, ''Monako İhtimaller Çizelgesi''nin'' baz alınması olduğu, bu öngörünün 12. parseldeki doğalgaz miktarını, İsrail'in ''Tamar'' isimli parselindeki doğalgazla denk düzeye koyduğu iddia edildi. İsrail'in ''Tamar'' ve ''Leviathan'' kuyularındaki doğalgaz miktarına ilişkin ilk değerlendirmelerin de zaman içerisinde düşürüldüğü aktarılan haberlerde, buna karşın 12. parseldeki doğalgaz miktarının beklenenden düşük açıklanmasının, Noble şirketinin 12. parseldeki haklarının yüzde 30'unu alması beklenen İsrail Delek ve diğer şirketlerin hisse senetlerinin düşmesine neden olduğu belirtti. Rum Ticaret Sanayi ve Turizm Bakanı Praksula Andoniadu da, 12. parseldeki doğalgaz rezervleri hakkındaki rakamların sondaj çalımaları sonucu değil tahminlere dayandığını söyledi. Andoniadu, ''Sondaj çalışmaları hedeflenen derinliğe yetiştiği zaman, rezerv miktarı konusunda net konuşabileceğiz'' dedi. Andoniadu, ayrıca, yapılan çalışmaların ilk sonuçlarının Aralık ayında belli olağını kaydetti.