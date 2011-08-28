-"12 Dev Adam" Litvanya yolcusu İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Litvanya'da 31 Ağustos Çarşamba günü başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım, yarın bu ülkeye gidecek. Atatürk Havalimanı'ndan özel uçakla başkent Vilnius'a gidecek olan milliler, buradan otobüsle grup maçlarını yapacağı Panevezys kentine geçecek. A Milli Takım Menajeri Harun Erdenay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları vizesi için önemli bir Avrupa Şampiyonası'na gideceklerini vurgulayarak, ''Katılan bütün takımlar bu nedenle en güçlü kadrolarıyla geliyor. Biz dünya ikincisi olarak gidiyoruz. Orada da dünya ikincisine yakışır basketbol sergileyeceğiz ve olimpiyat vizesi alacağız'' dedi. Erdenay, Semih Erden'in sakatlığı nedeniyle İzzet Türkyılmaz'ı Litvanya'ya götürmeyi tercih ettiklerini de vurgulayarak, şöyle konuştu: ''İzzet çok genç, yetenekli bir oyuncu. İdmanlarda büyük performans sergiledi. Hem uzun hem atlet hem şutör. Bu şampiyonada geçen sene dünya ikincisi olduğumuz kadrodan 3 oyuncu farklı. Emir Preldzic, İzzet Türkyılmaz ve Enes Kanter, Litvanya'da bizimle olacak. Enes de hazırlık maçlarında çok iyi performans sergiledi. Şampiyonada da takıma katkı sağlayacaktır.'' -İlk rakip Portekiz- Millilerin yer aldığı A Grubu'nda maçlar Litvanya'nın Panevezys kentinde yapılacak. ''12 Dev Adam'', A Grubu'nda İspanya, Litvanya, Polonya, Büyük Britanya ve Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, şampiyonada ilk maçında 31 Ağustos Çarşamba günü Portekiz ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın A Grubu maç programı şöyle: 31 Ağustos Çarşamba: 17.45 Türkiye-Portekiz 1 Eylül Perşembe: 17.45 Türkiye-Büyük Britanya 2 Eylül Cuma: 21.00 Türkiye-Litvanya 4 Eylül Pazar: 17.45 Türkiye-Polonya 5 Eylül Pazartesi: 17.45 Türkiye-İspanya Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor: Cenk Akyol, Ender Arslan, Kerem Tunçeri, Sinan Güler, Emir Preldzic, Oğuz Savaş, Ömer Onan, Ömer Aşık, Ersan İlyasova, Hidayet Türkoğlu, Enes Kanter, İzzet Türkyılmaz.