-"12 DEV ADAM"IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Türkiye Erkek Milli Basketbol Takımı'nın, 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası 1. tur grup maçlarında karşılaşacağı rakipleri belli oldu. Turnuvanın evsahipliğini yapacak olan Litvanya'da, başkent Vilnius'ta çekilen kura neticesinde, Türkiye A Grubu'nda İspanya, Litvanya, İngiltere, Polonya ve elemelerden gelecek 2. takımla (Finlandiya, Macaristan veya Portekiz) mücadele edecek. A Grubu'ndaki mücadeleler, Panevezys kentindeki 5 bin 656 seyirci kapasitli Cido Arena'da oynanacak. 31 Ağustos-18 Eylül 2011 tarihleri arasında yapılacak olan şampiyonanın ilk 6 gününde 1. tur grup maçları tamamlanacak. Turnuvanın ilk turunda 24 ülke, 6'şarlı 4 grupta, puan cetvelinin ilk 3 sırası için mücadele verecek. İkinci turda ise 12 ülke iki gruba ayrılacak. Bu turda ilk 4'e giren takımlar final turuna yükselmeye hak kazanacak. Takımlar final turunda birbirleriyle eleme usülü karşılaşacak. Çekilen kuraya göre gruplar şöyle oluştu: A Grubu ------- İspanya TÜRKİYE Litvanya İngiltere Polonya Elemelerden gelecek 2. takım (Finlandiya, Macaristan veya Portekiz) B Grubu -------- İtalya İsrail Sırbistan Letonya Almanya Sırbistan C Grubu ------- Yunanistan Hırvatistan Karadağ Makedonya Bosna Hersek Elemelerden gelecek 1. takım D Grubu ------- Slovenya Rusya Belçika Gürcistan Bulgaristan Ukrayna