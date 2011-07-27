-"12 DEV ADAM"IN MESAİSİ SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 27.07.2011 - (A) Milli Basketbol Takımı, Litvanya'nın ev sahipliğinde yapılacak 2011 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını İtalya'da sürdürüyor. Basketbol Federasyonu'nun internet sitesinden alınan bilgiye göre, çalışmalarını Bormio kentinde devam ettiren ''12 Dev Adam'', kampın 11. gününe sabah antrenmanıyla başladı. İki gruba ayrılan sporcuların başantrenör Orhun Ene yönetiminde önce ağırlık çalışması, ardından da şut çalışması yaptıkları belirtildi. Milli takımda, Sinan Güler, Kerem Gönlüm ve Ersan İlyasova'nın antrenmanda yer almadıkları ifade edildi. (A) Milli Takım, akşam gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.