-"12 DEV ADAM" YURDA DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarının ikinci etabı olan Bormio kampını tamamlayan A Milli Takım, yurda döndü. İtalya'nın Bormio kentinde 14 gün kamp yapan ''12 Dev Adam'', Milano'dan kalkan THY'ye ait uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Bormio'da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Bormio'da iyi çalıştık. Bu kamp, şampiyonaya kadarki kampın en önemli sürecini oluşturuyor. Orada hem basketbol, hem kondisyon antrenmanı yaparak kendimizi zorladık. Bundan sonra daha çok hazırlık maçları dönemi başlıyor'' dedi. Kamp döneminde yaşanan Sinan'ın rahatsızlığı ve Kerem Gönlüm'ün sakatlığının kendilerini üzdüğünü kaydeden Ene, ''Kampta Sinan'ın apandisitinin patlaması ve Kerem Gönlüm'ün sakatlığı bizi üzdü. Onun dışında basketbol sahasında sakatlık vermeden gelmemiz, oyuncuların daha da güçlenmiş olarak gelmesi ilerisi için olumlu olacak. Bir hafta İstanbul'da çalıştıktan sonra İzmir'de hazırlık turnuvasına katılacağız'' diye konuştu. Bormio kampı sonrası hazırlıklarına bir hafta İstanbul'da devam edecek olan milliler, 11-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek ''Basketball World Cup 10'' turnuvasına katılmak üzere 8 Ağustos Pazartesi günü İzmir'e gidecek.